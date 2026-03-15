El Numancia, un tortazo tras otro

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

Al C.D. Numancia desaprovechó una gran ocasión para meterse en zona de play off al perder por la mínima ante el Atlético Astorga. Al equipo maragato le bastó con estar ordenado atrás, correr y aprovechar alguna de las pocas ocasiones de las que dispuso para llevarse los tres puntos. Los rojillos fallaron un penalti que les hubiera permitido, al menos, no tener otra derrota en casa.

Da bastante pena este Numancia. Quien lo ha visto y quien lo ve. En temporadas pretéritas solo un golpe de mala suerte impidió el ascenso a Primera Federación y con esa idea se partía en este curso. Pero el equipo con mayor presupuesto del Grupo 1, sobre el papel el más cómodo de toda la Segunda Federación, el que debía luchar por el ascenso directo, está sufriendo por meterse en zona de promoción. Esta tarde sufrió un nuevo tropiezo en ese objetivo que lavaría un poco la trayectoria de la temporada. Veremos si este resultado ante el Atlético Astorga le termina costando o no el puesto a Ángel Rodríguez. Si es que, a estas alturas del curso, es aconsejable sustituir al cuerpo técnico.

El técnico rojillo regresó al sistema de dos centrales en un equipo que tuvo en Moustapha y Pablo Álvarez sus dos novedades en el once. Enfrente un Atlético Astorga que llegó con las ideas muy claras, unas ideas que mostró desde el principio. Una defensa de cinco atrás, un centro del campo poblado y arriba Ayub. Es decir, los maragatos venían a defender y buscar su oportunidad a la contra.

Y la estrategia dio sus frutos nada más comenzar. Fue así porque los visitantes, que habían avisado en el minuto cuatro con un centro lateral por banda izquierda que finalizaba en remate y se saldaba sin mayores consecuencias, se adelantaban en el minuto seis del partido. Algunos aficionados sorianos apenas les había dado tiempo a sentarse en el asiento. La jugada nació en banda derecha donde Nistal midió y ganó la carrera con Bonilla para ganar línea de fondo y meter un centro al área. Por allí, libre de marca, llegaba Ayub para enviar el balón a la redes y adelantar a los leoneses.

Acababa de comenzar el partido y primera en la frente ante un rival que ahora tenía todavía más clara su estrategia. El Numancia dominó el resto de la primera mitad. Si ante un rival con un juego más abierto a los rojillos les cuesta crear peligro en transición, ante un rival cerrado, para los rojillos y para cualquier equipo, se pueden imaginar. Y de las acciones a balón parado, claves para desatascar partidos, mejor no hablar. Aún así los de Ángel Rodríguez pudieron empatar el partido porque tuvieron sus ocasiones. Eso sí, en esa primera parte se echó en falta buscar más las bandas, intentar romper en el uno contra uno o, ya cerca del área, buscar una pared con un compañero con el romper la línea defensiva visitante.

Sin embotellar a su rival, los rojillos tuvieron dos claras ocasiones para empatar. La primera en el minuto 22 con una buena combinación por el costado derecho que culminó con un disparo cruzado de Pablo Álvarez al que respondió Llamazares sacando la mano y evitando el empate. Hasta ese minuto el arquero visitante había sido un mero espectador. Ya en el 34, un centro lateral de Alain García se paseaba por el área visitante sin que nadie pudiera meter la bota. Igualmente función la conexión Juancho-Cristian Delgado en el 43, una buena acción que culminó con disparó del colombiano y ante el que Llamazares respondía con una buena parada. Esa primera parte finalizaba con una falta botada por el Atlético Astorga que Iván Martínez, con todo el sol de cara, sacaba con los puños.

La imagen rojilla no mejoró en la segunda parte. Se puede decir que incluso empeoró, una segunda parte que pudo ser peor y en la que los rojillos pudieron sacar un resultado positivo. Pudo ser peor porque San Vicente, en el 58, se puso a regatear a dos rivales siendo el último defensor y perdía la bola ante Adrián Álvarez quien se plantaba ante Iván Martínez. En el mano a mano el arquero numantino evitaba que el Atlético Astorga sentenciara. La acción del central rojillo no se ve ni en los juveniles.

Pudo empatar porque en el 84, después de que el exrojillo Cervero hiciera un favor en una contra en un dos contra uno, el Numancia se encontró con un penalti a favor tras un regalo de Llamazares en una acción sobre Juancho. Desde los once metros Dani García disparaba al centro por lo que, aunque el arquero visitante se vencía, con los pies evitaba el tanto del empate para mayor desesperación de la parroquia que estaba en Los Pajaritos.

Y poco más. El Numancia perdía y desaprovechaba una buena ocasión de meterse en un play off que sigue a un punto. Y esa es la mejor noticia. Quedan siete jornadas para terminar la fase regular. Ese es plazo que tiene el equipo soriano para intentar colarse en zona de promoción.