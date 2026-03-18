El Numancia vuelve a pensar en Míchel Sanz para la dirección deportiva

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ya está trabajando de cara a la próxima temporada y una de las prioridades es contratar un director deportivo que sustituya a Álex Huerta, que no seguirá en la entidad rojilla. En escena aparece de nuevo Míchel Sanz, director deportivo de la Sociedad Deportiva Tarazona que hace tres años estuvo muy cerca de firmar con los numantinos en una operación que estaba muy adelantada, pero que finalmente no fraguó. El Huesca también estaría interesado en él de cara al siguiente ejercicio.

La etapa de Álex Huerta en el Numancia finalizará a la conclusión de esta campaña y, según ha podido saber este medio de comunicación, el club quiere que Míchel Sanz sea al nuevo director deportivo, independientemente de si se milita en Primera o Segunda Federación. Entre las dos partes ya ha habido conversaciones y en principio hay buena sintonía entre la entidad presidida por Patricio de Pedro y Míchel Sanz.

El nombre de Míchel Sanz no es nuevo en la agenda del Numancia ya que en el verano de 2023 sonó con fuerza para ser el director deportivo de los sorianos. Finalmente no cuajaron las negociaciones y el Numancia se decantaba por Álex Huerta para comandar la dirección deportiva. El que sí llegaba a Soria desde Tarazona fue Javi Moreno para ser el entrenador en el ejercicio 2023-2024.

Tanto Michel Sanz como Javi Moreno habían sido los dos principales artífices del ascenso de la SD Tarazona a Primera Federación aquel verano de 2023. El primero como director deportivo y el segundo como responsable del banquillo de un conjunto aragonés que lograba el salto de categoría en la final del play off contra el Navalcarnero.

Míchel Sanz llegó a la dirección deportiva del Tarazona en 2019, tras haber formado parte de la plantilla como jugador durante siete años. En su primera temporada en los despachos consiguió el campeonato de Tercera División el ascenso a la ya extinta Segunda División B. En el año del debut del conjunto maño en la categoría de bronce se disputó la fase de ascenso a Primera Federación y en la temporada2021-2022 finalizó en la undécima posición en el Grupo III de la Segunda Federación. Míchel Sanz renovaba en junio de 2022 con el Tarazona por una temporada que culminaba con el ascenso a Primera Federación.

Durante el ejercicio 2021-2022, el Tarazona de Míchel Sanz fue rival del Numancia en Segunda Federación en dos encuentros que cayeron de lado soriano. En el partido de la primera vuelta en tierras mañas ganaba el Numancia por 0-1 con gol de Pablo Muñoz y en la segunda vuelta en Los Pajaritos el triunfo también fue numantino con un 2-1 con tantos de Lupu y Cervero.

El Tarazona de Míchel Sanz está inmerso en plena lucha por conseguir la permanencia en Primera Federación. Los turiasonenses perdían 1-4 ante el Atlético Madrileño y en estos momentos únicamente tienen un punto de renta sobre la zona de descenso.

El buen trabajo del dirigente zaragozano no ha pasado desapercibido en otros clubes. Además del Numancia, el Huesca también baraja la opción de Míchel Sanz para ser su director deportivo para el curso 2026-2027. Los oscenses destituían recientemente a su entrenador, el ex numantino Jon Pérez Bolo, y a Ángel Martín González como director deportivo. El Huesca se encuentra en puestos de descenso a Primera Federación.