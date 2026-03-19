El Numancia visitará a un Coruxo en horas bajas al acumular cuatro derrotas en las últimas cinco jornadas

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia visita el domingo, a partir de las 12.00 horas, el campo de O Vao para medirse a un Coruxo CF que se encuentra en horas bajas al haber encajado cuatro derrotas en las cinco últimas jornadas. Una mala racha de resultados que ha llevado a los gallegos a quedarse fuera de las plazas de promoción de ascenso que venía ocupando en semanas anteriores.

El Coruxo es séptimo clasificado con 41 puntos, uno más que el Numancia que es octavo, y con la permanencia muy encarrilada su objetivo en estas siete jornadas de Liga que restan es entrar entre los cinco primeros clasificados para jugar el play off a Primera Federación.

El conjunto pontevedrés, que a mediados de noviembre había asaltado el campo de Los Pajaritos al vencer por 1-2, arrancaba el año 2026 con muy buenas sensaciones y con notables resultados. Goleaba al Burgos B, daba la cara en la derrota en el campo del Deportivo Fabril para después encadenar tres triunfos seguidos ante Atlético Astorga, Oviedo Vetusta y Salamanca.

Una buena trayectoria que en el mes de febrero se vino abajo al haber sumado desde entonces una única victoria, concretamente en O Vao frente a la Sarriana. Tres puntos que llevarse a la boca y un empate ante el Ourense que es el único botón de los vigueses en el último mes y medio de competición.

Este Coruxo encadena tres derrotas seguidas ante Sámano, Langreo y Real Ávila. Un arma de doble filo con la que se topará un Numancia que no está para lanzar cohetes al estar firmando una racha que deja mucho que desear.