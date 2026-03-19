Un árbitro debutante en Segunda RFEF le pitará al Numancia ante el Coruxo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Ramón Collado Fernández ascendió la pasada temporada a Segunda RFEF y será el colegiado encargado de dirigir el partido del C.D. Numancia en el campo del Coruxo, un enfrentamiento que tendrá lugar el domingo a partir de las 12.00 horas.

El colegiado asturiano, que será la primera vez que le pite un partido al Numancia, ha dirigido en lo que va de curso un total de 12 encuentros en Segunda Federación, siete en el Grupo 1 y cinco en el Grupo 2.

A los numantinos no les ha pitado hasta la fecha mientras que al Coruxo sólo le ha dirigido un partido, concretamente el de la jornada 14 ante el Real Ávila en O Vao que finalizó con empate a uno.

En esta docena de encuentros ha enseñado 51 tarjetas amarillas y cinco rojas, tres de ellas rojas directas. Un árbitro tarjetero que también es propenso a marcharse al punto de penalti al haber señalado cuatro lanzamientos desde los once metros.