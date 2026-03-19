Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia viaja este fin de semana al campo del Coruxo con una consigna muy clara: volver a ganar fuera de casa después de tres meses y medio de sequía. Un objetivo que no parece demasiado factible a tenor de las dificultades que está teniendo el equipo rojillo a domicilio en la presente temporada. Un visitante en números rojos ya que ha perdido más partidos que los que ha ganado y, además, también ha encajado más goles que los que ha anotado.

Los números son siempre muy fríos y la realidad del Numancia lejos de Los Pajaritos deja mucho que desear al haber conseguido la victoria en tres ocasiones por los cuatro desplazamientos en los que regresó a Soria sin puntos en el zurrón. Hasta la cuenta de trece encuentros a domicilio jugados en el presente curso la cifra de empates se va a seis. Trece goles marcados y 14 encajados para refrendar que el equipo de Ángel Rodríguez está fracasando a domicilio.

El Numancia ha sumado 15 puntos de los 39 que ha disputado lejos de Los Pajaritos, lo que supone el 38,4 por ciento. Unos números que están muy lejos de equipos como Oviedo Vetusta (28), Deportivo Fabril (25) o el propio Atlético Astorga y el Coruxo (21). Esos 15 puntos a domicilio, al margen de rivales como Sámano o Burgos B con 4 y 8 puntos, respectivamente, colocan a los sorianos muy cerca de los peores visitantes del Grupo 1.

El Numancia ya arrancaba la temporada con dudas al no pasar del empate en el campo del modesto Lealtad. Después llegaron dos derrotas seguidas fuera de casa en los campos del Bergantiños y la Sarriana que prácticamente sentenciaron a Abel Segovia como entrenador. La primera victoria de las tres a domicilio, ya con Ángel Rodríguez como entrenador, tenía lugar en la cuarta salida del curso al feudo del Marino de Luanco.

A partir de ese triunfo en Asturias, el Numancia encadenó su mejor racha como visitante al empatar en Ávila y vencer a Burgos B y Ourense. Diez puntos sumados de los doce puestos en liza en esos cuatro últimos viajes. Una trayectoria notable que no invitaba a pensar en lo que ha venido después.

Y es que desde el pasado 7 de diciembre con el 0-3 en O Couto, el Numancia sigue sin saborear el triunfo lejos de Soria. Cuatro empates contra Rayo Cantabria, Gimnástica Segoviana, Salamanca y Valladolid Promesas y la derrota en el terreno de juego del Deportivo Fabril es el balance en los últimos tres meses y medio de competición como foráneos.

Cinco puntos menos que el curso pasado

El Numancia suma cinco puntos menos como visitante que la pasada temporada cuando a estas alturas de Liga alcanzaba la veintena con un balance de cinco victorias, cinco empates y tres derrotas. Hace dos años, en la temporada 2023-2024, el equipo rojillo había facturado 21 a domicilio como resultado de seis triunfos, tres empates y cinco derrotas. En la primera campaña en Segunda Federación, ejercicio 2021-2022, la puntuación fuera de Soria se quedaba en 14 puntos después de haber ganado únicamente dos encuentros, empatado ocho y perdido tres.

Para acabar con esta sequía de triunfos fuera de casa el Numancia visita desde las 12.00 horas de este domingo a un Coruxo que con tres derrotas seguidas atraviesa por un momento complicado de la temporada.