El Numancia busca la promoción más barata de la Segunda Federación

El Numancia afronta la recta final de la Liga con el objetivo de meterse en la promoción de ascenso.MARIO TEJEDOR

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia tiene el reto de meterse en la promoción de ascenso a Primera Federación en las siete jornadas que restan de Liga y la clasificación para el play off en este Grupo 1 es la más barata en cuanto a puntos de toda la Segunda Federación. El Ourense marca la frontera con 41 puntos, mientras que en los otros cuatro grupos se necesita una cifra más alta para estar en los cruces por el ascenso.

El Numancia está a un punto de esta deseada promoción en un grupo en el que el Ourense es quinto con 41 puntos. En la cuarta plaza está el Salamanca con 43 puntos y por encima están Gimnástica Segoviana, Oviedo Vetusta y Deportivo Fabril con unos números que parecen inalcanzables para los sorianos. Además del Numancia, Real Ávila (41 puntos), Coruxo (41), Atlético Astorga (39) y Bergantiños (38) siguen con opciones de entrar en el play off.

En el Grupo 2 el quinto clasificado es el Utebo que alcanza ya los 45 puntos para poner la clasificación para el play off bastante más cara que en el grupo del Numancia. Ebro y Eibar B, con 41 puntos en sus casilleros son las alternativas a la clasificación actual. Sestao River, Amorebieta y Gernika también tienen posibilidades de ser quintos.

El Barça Atlétic marca el play off con 42 puntos en el Grupo 3, los mismos que tiene el Reus que es cuarto clasificado. Terrassa, Alcoyano, Girona B y Espanyol B buscan apurar sus opciones de clasificación en esta recta final del campeonato liguero.

En el Grupo 4, el Recreativo de Huelva alcanza los 45 puntos para ocupar la quinta plaza. La pelea por el play off en este grupo está muy emocionante ya que el Jaén, sexto clasificado, también alcanza los 45 puntos. El Extremadura llega a los 43 y el Lorca Deportiva se queda en 42. Por encima del Recreativo están UCAM Murcia, Deportiva Minera, Xerez y el líder Águilas que desde lo más alto de la clasificación sólo suma cuatro puntos más que el Recreativo de Huelva.

El Tenerife B marca la promoción en el Grupo 5 con 44 puntos para ser quinto. El Coria es sexto con 41 y el Orihuela ya se queda con 39 en la séptima plaza. En este grupo Rayo Majadahonda y Sanse mantienen una lucha enconada por el ascenso directo al estar empatados a 56 puntos.