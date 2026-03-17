¿Qué puntuación necesita el Numancia para entrar en promoción?

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

Siete jornadas, 21 puntos. Ese es el margen y tiempo que tiene por delante el C.D. Numancia para colarse y finalizar la fase regular en zona de play off, una mesa a la hay otros equipos invitados. Entre esos equipos se encuentra el Coruxo C.F. rival al que los rojillos visitan este domingo, desde las 12.00 horas, con la baja por sanción de Alain García.

¿Cuántos puntos serán necesarios para colarse en zona de play off? Está claro que cuántos más mejor si bien conviene echar un vistazo a temporadas anteriores para tener una idea de cómo estaba de caro colarse entre los cinco primeros del Grupo 1 de Segunda Federación. Teniendo en cuenta campañas pretéritas, el equipo rojillo, que en estos momentos tiene 40 puntos, necesitará superar la cifra de 50 si quiere tener alguna posibilidad.

En temporadas anteriores el quinto clasificado del Grupo 1, la última plaza que da derecho a jugar la promoción de ascenso, tuvo que superar los cincuenta puntos para ocupar ese puesto. El más barato de todos tuvo lugar en la temporada 23-24 cuando el Rayo Cantabria fue quinto con 51 puntos, los mismos que Guijuelo que fue cuarto. Ya más alejado, con 63 puntos, finalizaba esa temporada el Zamora como tercer clasificado.

Precisamente el Zamora marca la puntuación más cara de conseguir en el Grupo 1 para colarse en promoción de ascenso como quinto clasificado. El equipo del Ruta de la Plata fue quinto en el curso 22-23 con 54 puntos, los mismos que firmó el Compostela, que fue cuarto. Esa temporada el Real Valladolid Promesas finalizaba tercero con 56 puntos.

En las todas dos campañas que se han disputado en Segunda Federación, la puntuación que ha necesitado el quinto clasificado ha estado entre esas dos horquillas de 54 y 51 puntos. De esta manera, en la campaña 21-22 el Palencia Cristo Atlético era quinto con 52 puntos, los mismos que el Coruxo tercero mientras que el Navalcarnero era tercero con 57. Con esos mismos puntos se colaba quinto el año pasado el Real Ávila, mientras que el Fabril era cuarto con 54 siendo el Real Avilés tercero con 55.

En estos momentos, toda vez que entre el Salamanca (cuarto clasificado) y el Bergantiños (décimo) hay cinco puntos de diferencia, se puede decir que hay siete equipos que luchan por entrar en promoción, un número que variará en función de los resultados pero que bien podría tardar en dilucidarse.

Si se cumpliera esa máxima de que serán necesarios más de 50 puntos para entrar en play off el Numancia estará obligado a ganar a domicilio porque con los partidos en Los Pajaritos no llegaría. A los rojillos les restan tres encuentros como local (Sarriana, Real Ávila y Marino de Luanco), y cuatro a domicilio (Coruxo, Real Oviedo Vetusta, Sámano y Langreo), y de ahí que deba sumar fuera si quiere sobrepasar esa cifra de 50 puntos que todos los equipos han necesitado para entrar en play off y que, sobre el papel, bien podrían necesitarse este curso.

El primer envite para intentar dar ese salto tendrá lugar este domingo en O Vao ante el Coruxo, un rival directo en esa pelea por colarse en play off. El equipo gallego estaba en zona de promoción hace apenas quince días pero una racha de tres derrotas consecutivas ante Real Ávila, Langreo y Sámano le ha desbancado de esa posición. Los rojillos visitan a un rival que no se encuentra en su mejor momento de la temporada toda vez que han sumado cuatro puntos de los últimos 18 posibles.

De cara al compromiso ante el equipo gallego, Ángel Rodríguez no podrá contar con Alain García toda vez que el lateral derecho vio ante el Atlético Astorga una cartulina amarilla por la que tendrá que cumplir un ciclo de sanción. Los rojillos comienzan este miércoles a preparar el partido del domingo en tierras gallegas en otro compromiso clave para las aspiraciones del equipo de finalizar la fase regular entre los cinco primeros de la clasificación.