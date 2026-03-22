Ángel Rodríguez se lamenta de la falta de pegada del Numancia: "No supimos cerrar el partido"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

“En cuanto a fútbol, buenas sensaciones; en cuanto al partido que hemos hecho, buenas sensaciones. Creo que nos ha faltado materializar alguna de las oportunidades claras que hemos tenido para haber puesto el 0-2 y cerrar el partido». Esta era la primera valoración de Ángel Rodríguez sobre el choque en O Vao. «No hemos sido capaces de hacerlo y hemos encajado el 1-1. Hubo unos siete u ocho minutos de arreones por su parte que generaron cierta incertidumbre, aunque sin ocasiones claras. Con los cambios volvimos a tener el balón, a provocar situaciones de ataque, robamos y corrimos. Creo que tuvimos ocasiones suficientes para llevarnos los tres puntos, pero por un motivo u otro no estuvimos acertados de cara al gol y el empate permaneció», continuaba el técnico del Numancia.

«A partir de los cambios lo hicimos bien, tuvimos muchas posibilidades de gol e incluso, me gustaría volver a verlo, creo que hubo un penalti bastante claro por agarrón dentro del área que no se pitó», señalaba el leonés. Ángel valoraba el punto en O Vao: «Nos vamos con un empate y un sabor agridulce porque estamos necesitados de victorias». «Veníamos con la intención de sacar los tres puntos en un campo difícil para cualquier rival, complicado además por el calor y el campo tan seco. Para nosotros sabe a muy poco por el partido realizado y las ocasiones que hemos tenido. Teníamos que haber cerrado el partido; en dinámicas positivas esas ocasiones entran. Ahora toca remar, no agachar la cabeza y pensar en el próximo partido en casa. Quedan seis jornadas con muchos enfrentamientos directos donde se repartirán puntos. El Numancia nunca se rinde y tiene que estar preparado para ganar el siguiente».

Entrenador del Coruxo: "Todo lo que sea sumar es positivo"

El entrenador del Coruxo, Javier Pereira, se mostraba satisfecho con el empate conseguido en la matinal del domingo ante el Numancia y aseguraba que «a estas alturas de la temporada, todo lo que sea sumar es positivo» El míster gallego continuaba refiriéndfose al choque: «A lo largo de la semana trabajamos una serie de aspectos en los que sentíamos que estábamos penalizando; cosas que antes hacíamos bien y que habíamos dejado de hacer. Lo positivo es que logramos aplicarlo durante el partido y tuvimos el refuerzo positivo de sumar un punto».

«Sabíamos que ellos intentarían imponer su físico y buscar situaciones de uno contra uno sobre el poseedor del balón. Nuestro objetivo era encontrar la espalda del jugador que apretaba. Si nos presionaban Juancho o Moustapha, sabíamos que se liberaba un espacio detrás de ellos. Logramos identificarlo, sobre todo al final de la primera parte y durante la segunda, situándonos justo frente a su línea defensiva», añadía. «Quizás nos faltó acierto en el último pase o centro, pero generamos bastante peligro así. Nosotros necesitamos generar muchas ocasiones y situaciones de peligro para marcar, mientras que a ellos con poco nos están haciendo daño. Es cierto que en la segunda parte, cuando el partido se volvió más alocado, solventamos bien un par de llegadas suyas. No fuimos del todo contundentes al inicio, pero en la segunda fase fuimos más agresivos en el área y Esteban estuvo acertado. Debemos seguir insistiendo en nuestra idea y estar al 100% para competir cada partido».