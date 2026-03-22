El Numancia perdona al Coruxo y suma un empate insuficiente para entrar en play off (1-1)

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia perdonó al Coruxo y se tuvo que conformar con un empate a uno insuficiente para entrar en la promoción de ascenso a Primera Federación. Pablo Álvarez, Juancho y Dani García gozaron de ocasiones muy claras para ganar, pero la falta de puntería privó de una victoria que a domicilio se resiste desde hace más de tres meses. Jannick Buyla adelantó a los sorianos en la primera parte a la salida de un córner y ya en la segunda empataba el cuadro gallego por medio de Cidre después de un desajuste de todo el entramado defensivo rojillo.

Revolución en el once de Ángel Rodríguez con hasta cinco cambios con respecto a la jornada pasada. Prácticamente una nueva defensa con las novedades de Marcos Sánchez, San Vicente y Fermín y un nuevo ataque con el regreso a la titularidad de Álex Gil y la demarcación de Juancho como hombre más adelantado. En el centro del campo también hubo variantes con la presencia en el equipode Buyla en detrimento de Néstor Lucas.

El Numancia arrancó con brío el partido y nada más empezar Juancho ya obligaba al portero Ruiz Díaz a emplearse a fondo tras un buen pase filtrado de Moustapha. Los tres puntos eran vitales para un conjunto rojillo obligado a cambiar su mala dinámica si quiere entrar en la zona de play off. El Coruxo respondía con una buena llegada que desbarataba un atento Iván Martínez.

Era un enfrentamiento de poder a poder entre dos equipos que necesitaban reforzar su confianza debido a sus últimos malos resultados. Lucha intensa en el centro del campo y poca presencia en una y otra área de los ataques de ambos equipos. El típico enfrentamiento en el que los detalles desnivelan la balanza y así fue en O Vao. Un saque de esquina bien ejecutado por Fermín y mal defendido por el Coruxo que permitía a Buyla marcar casi a placer en el segundo palo. 0-1 y la matinal se le ponía de cara al Numancia antes de cumplirse la media hora de juego.

Los sorianos sufrían por su costado izquierdo y era por ahí donde el Coruxo percutía en búsqueda de la igualada. Un empate que estuvo a punto de llegar ya en la recta final de la primera parte por medio de Añón, quien se revolvía bien dentro del área para sacar un disparo que se marchaba lamiendo el palo derecho de Iván Martínez. La mejor ocasión de un Coruxo que necesitaba dar un paso adelante en la segunda parte si quería nivelar el marcador. La mejor baza de los gallegos estaba siendo su ataque por la banda derecha y los sorianos debían estar atentos a la hora de frenar el ímpetu local.

El Numancia pudo sentenciar el encuentro nada más arrancar la segunda parte, pero Pablo Álvarez perdonaba la vida al rival. Gran acción de MarcOs Sánchez y su centro al punto de penalti era rematado alto por el asturiano cuando lo más fácil era marcar.

El que perdona lo paga y eso es lo que le pasó al Numancia ya que sólo tres minutos después empataba el Coruxo. Despiste de la defensa numantina y el balón le llegaba a Cidre para que fusilase a Iván Martínez metiendo el balón por la escuadra. Jarro de agua fría y a remar de nuevo en búsqueda del triunfo.

A partir de ahí, el juego se volvió loco en un ida y vuelta del que podía salir triunfante cualquier equipo. Pero fue el Numancia el que tuvo las mejores oportunidades para llevarse los tres puntos ante un Coruxo que buscaba la contra para sorprender a los visitantes.

Juancho, tal vez el mejor jugador del encuentro, disparaba a bocajarro y se topaba con el meta local tras haber ganado Álex Gil la línea de fondo. La respuesta del Coruxo fue a balón parado con un remate de Hugo a saque de esquina que se marchaba alto.

El duelo entraba en su recta final y el Numancia seguía perdonando ante el marco vigués. Escardó lo intentaba desde lejos y paraba sin problemas el portero. Últimos compases y Juancho realizaba una gran maniobra para rozar el 1-2, pero su disparo se marchaba por milímetros. El partido entraba en el tiempo añadido y la última ocasión para ganar la tenía Dani García, quien se daba la media vuelta para que otra vez el meta Ruiz Díaz frenase a los rojillos. Casi sin tiempo para más el Numancia firmaba un nuevo empate fuera que deja mal sabor de boca por los méritos contraídos en O Vao.