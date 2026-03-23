Expulsados dos aficionados de la Arandina de la Ciudad Deportiva por insultar al portero del Numancia B

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Dos aficionados de la Arandina fueron expulsados de la Ciudad Deportiva por los continuos insultos al portero del Numancia B, Pablo Quiroga, durante el desarrollo de la primera parte del encuentro que ambos equipos disputaron el sábado correspondiente a la jornada 27 de Tercera Federación.

Los seguidores del equipo de Aranda de Duero estaban ubicados detrás de la portería defendida por Pablo Quiroga y los improperios no cesaron a lo largo de los primeros 45 minutos, según informan fuentes del club numantino. Un empleado del Numancia se dirigió a ellos para que dejaran de insultar y lejos de calmarse llegaron a encararse con el mencionado trabajador.

Los responsables de la Ciudad Deportiva del Numancia llamaron a la Policía Municipal, que se personó en el descanso para identificar a los dos seguidores, que inmediatamente fueron expulsados de la instalaciones.

Un incidente sin mayores consecuencias en un partido que acabó con victoria por 0-2 de la Arandina ante un Numancia B que se complica la permanencia en la categoría. Los rojillos son colistas con 19 puntos, los mismos que suma el Unionistas de Salamanca B.