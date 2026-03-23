El Numancia no está en promoción de ascenso desde hace más de tres meses

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ha ido rebajando sus objetivos en la presente temporada y del ascenso directo a Primera Federación ha pasado a tener en la promoción su refugio para salvar el curso. Sin embargo, la clasificación para el play off no está demasiado clara para un equipo que no ocupa una de las cinco primeras posiciones desde el pasado 14 de diciembre. Más de tres meses sin asomarse a la parte alta de la tabla en la que los rojillos sólo están pudiendo ser octavos con 41 puntos, a tres de la quinta plaza.

Los numantinos están decepcionando tanto en su juego como en sus resultados y la realidad es que los últimos tres meses de competición no les están dando para poder pensar que la promoción es un logro factible en estos momentos. El ascenso directo ya está olvidado desde hace mucho tiempo y el dato de los 16 puntos con los que aventaja el líder, el Deportivo Fabril, a los rojillos lo dice absolutamente todo.

En aquella jornada decimoquinta del pasado 14 de diciembre el Numancia tuvo la oportunidad de dormir el sábado líder en el caso de vencer al Deportivo Fabril. Se perdió y el conjunto de Ángel Rodríguez se tenía que confirmar con ser cuarto clasificado con 27 puntos. Fue la última vez que el Numancia pisó territorio de play off de ascenso y han pasado ni más ni menos que trece jornadas de Liga.

La escuadra soriana salía de la promoción en la última jornada de 2025, el pasado 21 de diciembre, al perder en Astorga y desde entonces se ha manejado en ramplonas posiciones que van desde la sexta a la octava plaza. Ver para creer en un equipo que en el mes de septiembre partía como el gran candidato para ser campeón de este Grupo 1 de Segunda Federación.

La derrota ante el Oviedo Vetusta el siguiente fin de semana complicaba las cosas y el Numancia se quedaba a dos puntos del play off. Dos empates frente al Rayo Cantabria y la Segoviana y la victoria contra el Bergantiños no era suficientes para que los sorianos se colasen entre los cinco primeros. Varapalo en Los Pajaritos ante el Lealtad y la promoción se ponía cuesta arriba al quedarse ya a cuatro puntos.

Distancia que se mantenía en la jornada 22 tras el empate en Salamanca y que se reducía a dos puntos tras vencer al Ourense. De nuevo a cuatro puntos de la quinta plaza tras caer en Abegondo contra el Fabril y triunfo balsámico ante el Burgos B que dejaba el déficit en un solo punto. Esta distancia se mantenía hasta el pasado domingo con un empate insuficiente en O Vao que deja al Numancia a tres de promocionar.