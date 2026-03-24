Ian Olivera, convocado con Andorra para dos amistosos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El central del C.D. Numancia, Ian Olivera, ha sido convocado con la selección absoluta de Andorra para los dos amistosos que el equipo pirenaico disputa durante la ventana de selecciones que se abre este fin de semana. El jugador no estará a disposición de Ángel Rodríguez para el compromiso de este domingo ante la Sarriana.

La entidad rojilla ha informado de la convocatoria del central para jugar los compromisos amistosos del con equipo andorrano, compromisos ante Montenegro y San Marino. La selección de Andorra se enfrentará en partido amistoso a Montenegro este viernes a partir de las 18.00 horas. Ya el próximo día 31, los combinado andorrano se enfrentan a San Marino.

Esta no es la primera vez que Ian Olivera se pierde encuentros ligueros con el Numancia como consecuencia de sus compromisos internacionales. En la presente temporada, el central ha participado en 19 encuentros, 17 de ellos como titular.