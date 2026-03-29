El Numancia B suma un punto en su viaje a Becerril de Campos

Publicado por Área 11 Becerril de Campos Creado: Actualizado:

El Numancia B consiguió sumar un buen punto en su visita al Mariano Haro. Un empate que pone fin a su mala racha de tres derrotas consecutivas, aunque acababa sabiendo a poco ante un rival de la zona baja que sigue peleando por la permanencia. Óscar Miñana salvaba el punto para los suyos después de que Sierra hubiese adelantado a los locales en el minuto 66. Con el empate a uno en el marcador, el dominio fue para los locales, que buscaban el segundo, aunque el Numancia B salía bien a la contra, donde acababa generando peligro. Y parecía que el camino se allanaba para los sorianos en el minuto 88, cuando el colegiado dejaba en inferioridad numérica al Becerril, pero los locales se encerraron en su área en esos minutos finales e impidió las llegadas del rival.

El CD Numancia B quería aprovechar su visita al penúltimo clasificado para poner fin a su mala racha de tres derrotas consecutivas y abandonar el farolillo rojo de la clasificación. Sin embargo, no iba a tenerlo fácil el filial soriano, que visitaba a un Becerril en forma y con la moral por las nubes después de haber sumados tres empates y una victoria en sus últimos cuatro partidos.

La derrota no era una opción para ninguno de los dos equipos en el Mariano Haro y los nervios y la necesidad se dejaron notar desde el inicio. Locales y visitantes se medían en el centro del campo, bien posicionados, pero sin que nadie se atreviese a dar un paso al frente. Los minutos pasaban y el centro campismo seguía siendo la tónica dominante en un choque sin ocasiones de gol. Ni siquiera con balones largos conseguían unos ni otros sembrar algo de emoción en un partido aburrido para el espectador, aunque muy emocionante.

Poco a poco, parecía que el Becerril quería dar un paso al frente, aunque lo hacía tímidamente, sin apenas generarle problemas a un Numancia B que parecía sentirse muy cómodo en el terreno de juego defendiendo. Y así, al descanso se llegaba con el cero a cero inicial todavía en el electrónico.

Ya en la segunda mitad, el filial soriano decidió dar un paso al frente y metió una marcha más a su juego en busca de la portería contraria. Sin embargo, fue el Becerril el que consiguió adelantarse en el marcador al aprovechar un buen contragolpe en la que prácticamente era su primera ocasión clara.

No perdonó Sierra, que espoleó a los sorianos y en los minutos siguientes el acoso de los numantinos fue total, hasta que Miñana devolvía las tablas al marcador apenas 12 minutos más tarde.

El partido volvía a la casilla inicial, aunque con mucho menos tiempo por delante y el becerril decidió jugarse el todo por el todo en busca de tres puntos que podían significar su salvación. Se lanzaron con todo los locales en busca del gol, mientras el Numancia B lo buscaba a la contra, y a punto estuvo de conseguirlo en un par de acciones, la última de ellas en el minuto 88, que acabó con la expulsión de Sierra en las filas locales.

Se quedaban con un hombre menos los locales, que de ahí al final se encerraron en su campo, impidiendo que el filial soriano generase ya ocasiones para desnivelar la contienda.

Empate en el duelo provincial de la Regional Aficionados

Golmayo Camaretas y Sporting Uxama empataron sin goles en la Ciudad Deportiva en el duelo provincial de la Regional Aficionados. El resultado no vale a ninguno de los dos equipos toda vez que el Sporting Uxama sigue en zona de descenso mientras que el Golmayo Camaretas, aunque fuera de la misma, necesita sumar puntos y alejarse de la zona baja de la tabla para evitar posibles arrastres de equipos de Tercera.