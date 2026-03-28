El Almazán se lleva los tres puntos en un encuentro cómodo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La S.D. Almazán regresó a la senda de las victorias tras superar por 2-1 al C.D. Villaralbo en un encuentro que los pupilos de Pablo Ayuso tuvieron dominado durante los 90 minutos. Santa y Óscar fueron los autores de los tantos locales.

El equipo soriano tuvo tan dominado el partido que perdonó en exceso. En especial en una primera mitad que controló y en la que gozó de varias ocasiones claras para golear el rival. El primer golpe local encima de la mesa llegó en el minuto cuatro cuando Santa adelantaba a los locales en una doble ocasión. Primero Hugui, en un mano a mano, no acertaba a perforar la red pero en la continuación de la jugada llegaba un centro lateral que Santa mandaba a la red. Pudo golear el Almazán en esos primeros 45 minutos por medio de Hugui, Óscar, Albitre o Losilla pero ninguna de esas ocasiones, algunas con pase de la muerte incluido, acabaron en el fondo de las mallas.

En la reanudación el Almazán siguió llevando el peso del partido, sin generar tantas ocasiones pero sin llegar a sufrir chances de peligro. Y la sensación de que el 2-0 ó 3-0 estaba más cerca que el empate a uno. Hubo que esperar al minuto 83 para que ese segundo tanto llegara tras un pase de la muerte que Óscar culminaba. Con 2-0, ya en el 88, reducía distancias el Villaralbo en un córner. No era suficiente para evitar la victoria de los locales.

El filial juega por la salvación

La competición de los equipos sorianos en la jornada 28 de Tercera División de cierra este domingo con la visita que el Numancia B realiza a la cancha del C.D. Becerril. El grupo que maneja Fredy Vera se desplaza a tierras palentinas con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan mantener vivas sus opciones de permanencia. Y el partido se antoja clave porque los cachorros rojillos se enfrentan a un rival directo toda vez que el Becerril, que acumula cuatro partidos sin perder, les precede en la clasificación con dos puntos de ventaja. Y de ahí la importancia del compromiso.