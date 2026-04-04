Un Numancia sin ambición no pasa del empate y se complica un poco más la promoción de ascenso (0-0)

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Al C.D. Numancia le faltó ambición para ganar en Oviedo y se tiene que conformar con un empate a cero que sabe a muy poco y que complica todavía más la clasificación para la promoción de ascenso. Faltaron ideas y fútbol en un equipo rojillo que sólo despertó en los últimos minutos con dos ocasiones de Juancho y Álex Gil. Tal vez demasiado tarde ya que se necesitaba ganar y sumar los tres puntos que metieran al equipo en la pomada de los play off.

Un Numancia con hasta cinco novedades en el once en la que sobresalía la presencia de Jony en el vértice del ataque después de muchas jornadas de ausencia. Variante esperada en ataque y un centro de la defensa nuevo con Carlos Gutiérrez y Olivera, que suplían al sancionado De Frutos y a San Vicente, que se quedaba en el banquillo por decisión técnica. Al centro del campo también regresaba Cristian Delgado después que ni tan siquiera entrase en la convocatoria la semana pasada. Una sala de máquinas que completaban Moustapha y Buyla. Otra cara nueva en la alineación fue la de Héctor Peña para formar en el extremo derecho, mientras que en el izquierdo continuaba Juancho.

Poco brillo en una primera parte que comenzó con ritmo con ocasiones en cada una de las porterías, pero que con el paso de los minutos fue a menos para que los delanteros no tuvieran nada de protagonismo y el juego se desarrollase en el centro del campo. Sin ideas tanto en los numantinos como en los ovetenses en unos primeros 45 minutos nada atractivos para el espectador.

Los dos primeros minuntos de juego, con un buen disparo de Héctor Peña que obligaba a Narváez a una buena intervención y el chut de Iker Gil que mandaba a córner Iván Martínez, fueron un espejismo de lo que vendría después. Y es que apenas pasaron cosas en una y otra área ya que el partido fue un toma y daca físico del que no salía nadie ganador.

Fue en la recta final de este primer periodo cuando el Numancia pareció animarse con una buena llegada de Alain García que taponaba la defensa y con un disparo de Buyla que se marchaba demasiado alto. Poco más sobre el césped de El Requexón entre dos conjuntos que se tuvieron demasiado respeto y a los que les faltaba confianza debido a sus últimos resultados. Mucho tenían que mejorar unos y otros para hacer atractivo el juego en la reanudación.

El partido en vez de mejorar fue a peor en una segunda parte en la que el respeto entre los rivales se agigantó. Centrocampismo para que no apareciera ni una ni otra portería. El Numancia daba la sensación de que se conformaba con el punto y al Oviedo Vetusta no le venía mal el empate para aguantar la segunda posición en la clasificación.

El juego era totalmente anodino y sólo en los últimos compases del choque se animó la tarde. Juancho realiza un buen desmarque y su disparo era rechazado por el portero. Peralta no llegó en primera instancia y después Álex Gil mandaba el balón a las nubes. Era el minuto 84 y habían entrado las prisas, que nunca son buenas consejeras. En la siguiente acción Álex Gil disparaba alto. El Numancia pudo ganar sin merecerlo, aunque el encuentro moría en el área rojilla con hasta tres córners a favor de los asturianos.