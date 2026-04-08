Duelo de 'enemigos' íntimos

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Grupo VIII de Tercera Federación será uno de los focos deportivos del fútbol soriano este sábado. Sobre el césped de La Arboleda, a partir de las 17.30 horas, se ven la caras la S.D. Almazán y el Numancia B en un duelo provincial al que llega con más necesidad del conjunto rojillo. El filial buscará tres puntos en tierras adnamantinas que le permitan luchar por la permanencia en el tramo final de competición.

El equipo de Fredy Vera ha mejorado en los últimos encuentros. Lo dice el técnico del filial y lo dice también Pablo Ayuso, entrenador del Almazán. «He visto al filial en algunos de sus últimos partidos y ha dado un adelante, me ha gustado mucho. Contra el Palencia no mereció perder, es un equipo que ha ganado en solidez, con Fredy es más práctico», indica el preparador del equipo adnamantino cuyo equipo se impuso 0-2 en la ida celebrada en la Ciudad Deportiva.

El Numancia B llega al duelo provincial en zona de descenso pero tiene por delante algún partido de su Liga (Mojados , Júpiter Leonés, Guijuelo y Unionistas B) y de ahí el objetivo de buscar tres puntos en La Arboleda. «El equipo ha dado un cambio anímico. Se empató fuera, se ganó al Diocesanos y el otro día no merecimos perder ante Palencia. Veo al equipo con capacidad para quedarse por encima de los tres últimos», señala Fredy Vera quien no esconde que «será difícil», más allá de los arrastres que pueda haber.

De cara al choque, el preparador del fílial indica que tienen otra oportunidad de luchar por ese objetivo de la salvación en un partido «difícil», ante un rival que querrá «apurar sus opciones de entrar en play off». «Hacerle daño al Almazán pasa por ser nosotros, no tener miedo y que el jugador se quite el miedo de encima y sean ellos mismos. Arriba tenemos talento pero tenemos que ser más sólidos a nivel defensivo, nos están penalizando esa fragilidad defensiva como consecuencia de nuestra juventud», apunta Fredy Vera quien confía en que su equipo, pasados los minutos, vaya quitándose ese ‘miedo’ que provoca la inexperiencia.

De cara al choque de este sábado, Fredy Vera tiene la baja de Miñana por acumulación de tarjetas además de otros dos jugadores en duda. «La ausencia de Miñana es importante para nosotros porque además estaba en un gran momento», relata Vera.

El Almazán llega al encuentro tras ceder por 4-2 el pasado fin de semana ante el Cristo Atlético en Palencia, un resultado que le sitúa en la octava posición de la tabla a 14 puntos de la promoción. Pablo Ayuso se crió en la cantera del Numancia. Señala que su equipo no tiene opciones de play off y el reto es «acabar lo más arriba posible» y hacer «lícita» la competición «luchando por conseguir los tres puntos». «Es verdad que a nivel personal es un partido raro. Ya me ocurrió en la ida y el partido del sábado también lo será. Juegas contra el equipo de tu vida y no sólo para mí, el 80% de la plantilla del Almazán han jugado en el Numancia. Si hay un partido que duele menos perder es este y como numantino me encantaría que se salvara», apunta el preparador soriano.

Para el técnico del Almazán las opciones de triunfo de su equipo en el duelo provincial pasan por llevar la iniciativa del encuentro, «empujar al rival y materializar las ocasiones que solemos tener», punto este último que está siendo el talón de Aquiles de los suyos en algunos compromisos.

El técnico del Almazán tendrá 16 jugadores de la primera plantilla para afrontar el choque del sábado al no poder contar con los lesionados Marcos Isla, Ayoub, Marcos Gil y Santacruz.