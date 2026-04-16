Patricio de Pedro habla de una temporada "mala" de un Numancia que "está a tiempo de todo"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

"Estamos a tiempo de todo". Este es el sentir que hay en el seno del C.D. Numancia y que expresaba su presidente, Patricio de Pedro, tras la firma del convenio de colaboración del club con la Diputación de Soria, un acto en el que estuvo acompañado por Benito Serrano como responsable de la institución provincial. De Pedro se mostraba optimista en relación a las posibilidades del equipo rojillo de entrar en los play off por el ascenso e incluso dar el salto a Primera Federación: "Ojalá sea el año".

El Numancia, que con la renovación del convenio percibirá 100.000 euros desde la Diputación, se encuentra a un punto de distancia de la promoción cuando restan tres jornadas para el final de la Liga regular. "Hemos hecho una campaña mala, pero estamos a tiempo de todo", afirmaba el máximo dirigente numantino. La victoria del pasado domingo ante el Real Ávila ha supuesto una espaldarazo de moral para un equipo rojillo que "dio otra imagen".

De Pedro mantiene la esperanza de entrar entre los cinco primeros clasificados para "lavarnos la cara y poder entrar en los play off. Igual es el año, que por otra parte ya nos toca". El dirigente reconocía que tiene "buenas sensaciones" después del triunfo de la pasada jornada y apuntaba directamente a la implicación de unos jugadores que "a la finalización del partido estaban llorando en el vestuario. Su interés me da cierta tranquilidad". De Pedro también se refería al calendario que tiene el Numancia e indicaba que "lo tenemos mejor que los equipos que están por encima de nosotros en la clasificación. Es un momento en el que estamos con la flecha hacia arriba".

El presidente también destacó el papel de la afición durante el compromiso del pasado domingo ante el Real Ávila. "La afición estuvo de diez. Las críticas de los seguidores las entiendo porque yo también criticaría. Lo que me molesta son los insultos personales porque no me los merezco".

De Pedro no quiso hablar sobre los proyectos para el futuro bien sea en Primera o en Segunda Federación. "No hay que desviarnos del tema deportivo", comentaba el directivo.

Con esta renovación, la Diputación reafirma su apoyo al fútbol soriano y al papel que desempeña el Numancia como embajador de la provincia dentro y fuera de Soria. Durante el acto de la firma, Benito Serrano ha subrayado la importancia de seguir respaldando al Numancia por todo lo que representa para la provincia: “El Numancia representa una parte fundamental de la identidad deportiva de nuestra provincia y es un ejemplo para muchos jóvenes que ven en el fútbol un camino de esfuerzo, compromiso y superación”.

Además, Benito Serrano hizo entrega a Patricio de Pedro del libro 'Saturio y el Numancia' de Abel del Campo, una obra que recoge la pasión por el club a través de la mirada de un aficionado que lleva más de 38 años siguiendo al equipo. Un reconocimiento al sentimiento numantino que trasciende lo deportivo y que forma parte del patrimonio emocional de toda la provincia.