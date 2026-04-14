El Numancia tiene ganado el 'goal average' a cuatro de sus cinco rivales por el play off de ascenso

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ya empieza a echar cuentas y, aunque lo más inmediato y primordial es ganar al Sámano, el 'goal average' se lo tiene ganado a cuatro de sus cinco rivales directos en la lucha por el play off de ascenso a Primera Federación. Los sorianos sólo perderían ante el Coruxo en caso de empate a puntos a la finalización de la jornada 34 de Liga.

La pelea por la promoción está en un pañuelo y en estas tres jornadas de Liga puede pasar de todo con media docena de equipos metidos en la pomada, con el Numancia incluido. La clasificación para el play off de ascenso se podría decidir en triples, cuádruples, quíntuples o séxtuples empates, aunque las cuentas más sencillas en estos momentos atienen a los dobles empates entre los conjuntos que está entre la tercera y la octava plaza de la tabla.

Es aquí donde el Numancia sabe que les tiene ganada la partida a cuatro de sus cinco rivales. Sólo el Coruxo saldría victorioso ante los numantinos al vencer en la primera vuelta en Los Pajaritos por 1-2 y empata a un gol en O Vao. Gimnástica Segoviana, Ourense, Real Ávila y Salamanca siempre saldrían perdiendo en dobles empates contra los sorianos.

La Gimnástica Segoviana, que encadena tres derrotas seguidas y que con 48 puntos es tercero en la clasificación, hincaba la rodilla en Los Pajaritos al perder por 1-0 y en La Albuera no pasada del empate a cero frente a los rojillos. La Segoviana está describiendo una trayectoria descendente y con la tres derrotas seguidas ha dejado escapar una renta muy jugosa que casi le daba media clasificación para el play off. Una racha nefasta que ha supuesto la destitución del entrenador Joaquín Gómez.

El Ourense es el cuarto clasificado con una trayectoria muy irregular que no le ha permitido zanjar su clasificación para la promoción. Los gallegos eran goleados en la primera vuelta en O Couto ante el Numancia por 0-3 y en Los Pajaritos también perdían con un marcador de 2-1.

El Real Ávila es el que marca la frontera del play off de ascenso desde la quinta posición con 47 puntos, los mismos que sumar el Salamanca. Los abulenses empataban a cero en el Adolfo Suárez en la primera vuelta y el pasado domingo cedía 2-1 en Los Pajaritos con el gol de Carlos Gutiérrez sobre la bocina.

El Salamanca, sexto en la clasificación, tampoco ha podido ganar al Numancia esta temporada al perder 3-1 en Soria y empatar a un gol en el campo del Helmántico. De los equipos de arriba que pelean con los numantinos por la promoción de ascenso sólo el Coruxo sabe lo que es superar a los rojillos al vencer 1-2 en Los Pajaritos en la primera vuelta.