El Numancia no tiene excusas para volver a ganar fuera al visitar al peor equipo de la Segunda RFEF

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia no tiene excusas para acabar de una vez por todas con su sequía de victorias como visitante al visitar a un Sámano ya descendido y que es de lejos el peor equipo de los cinco grupos de la Segunda Federación. Los cántabros ya están descendidos desde hace unas semanas y a tenor de sus números no deberían ser rival para un conjunto numantino que no gana fuera desde el pasado 7 de diciembre cuando vencía en Ourense.

Los de Ángel Rodríguez acumulan más de cuatro meses sin ganar fuera, un total de ocho jornadas sin conocer la victoria en los desplazamientos con un balance de seis empates y dos derrotas. Desde el 7 de diciembre del año pasado cuando se goleaba al Ourense en O Couto por 0-3 el Numancia ha sido incapaz de sumar de tres en tres.

El domingo ante el Sámano tiene una oportunidad de oro para reencontrarse con el triunfo lejos de Soria ya que enfrente estará un adversario que ya piensa en la próxima temporada y que presenta unos números de clara debilidad. El Sámano sólo ha ganado tres partidos en toda la temporada -las tres victorias como local- y pasa por ser la cenicienta de la Segunda Federación.

Un rival y un escenario propicio para que el Numancia finalice con su mala racha a domicilio. Y es que este Sámano aglutina cifras negativas por todos los lados que le han llevado a ser el primer equipo que baje este curso a Tercera Federación. Como local sólo ha sumado 11 puntos en quince encuentros y su balance en casa es de tres victorias, dos empates y diez derrotas. Es el conjunto que más pierde y también el que más goles encaja. Ha recibido la friolera de 29 tantos en su campo y sólo ha marcado once. Números que lo dicen todo sobre la fragilidad de los cántabros en la presente temporada.

Coruxo, Marino de Luanco y Valladolid Promesas tienen el dudoso honor de haber sido las únicas escuadras que han hincado la rodilla ante el Sámano. Tres únicas victorias y sólo seis empates en toda la competición liguera, aunque una de estas igualadas de los norteños llegaba en Los Pajaritos en la primera vuelta y que suponía la destitución de Abel Segovia como entrenador del Numancia.

El Sámano encajaba un contundente 0-4 en su último compromiso en casa ante el Real Ávila que deja a las claras la debilidad defensiva cántabra. Pero este no ha sido el marcador más abultado por el Sámano en casa ya que en la primera vuelta el Deportivo Fabril se imponía por 0-5.

El C.D. Numancia viaja este fin de semana al campo del Sámano con una consigna muy clara: volver a ganar fuera de casa después de más de cuatro meses de sequía. Un visitante en números rojos ya que ha perdido más partidos que los que ha ganado y, además, también ha encajado más goles que los que ha anotado.