Sámano, un viaje de ida y vuelta

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un viaje de ida y vuelta para el Sámano en su aventura por la Segunda Federación después de consumar hace un mes su descenso a Tercera al perder 3-1 ante el Ourense. La crónica de una muerte anunciada para un equipo modesto que ha estado casi todo el campeonato ocupando la posición de colista. Es el fin del camino a una temporada histórica para un club que se despide con orgullo de la cuarta categoría del fútbol español.

El conjunto naranja vuelve a ser equipo de Tercera Federación apenas diez meses después del ascenso. Era cuestión de tiempo y algo ya asumido en el club que volverían a la quinta categoría después de un primer tramo de temporada complicado. Tampoco se optó por salir al mercado para hacer al equipo más competitivo, así que se volverá a la realidad de una categoría peor, pero en la que teóricamente volverá a pelear por subir. En cualquier caso, no por esperado deja de ser doloroso para el conjunto que dirige Jon Ander Lambea.

El 10 de mayo de 2025 es una fecha histórica para Los Lobos, apodo con el que se conoce a esta UD Sámano, al ganar la Liga de Tercera Federación cántabra y de este modo ascender por primera vez a categoría nacional, concretamente a la Segunda Federación.

La UD Sámano fue fundada en 1978. Ha militado principalmente en categorías regionales. La primera vez que consiguió competir en la Tercera División fue de 1987 a 1989. Tras este breve periplo por la Tercera División, volvió a disputar las categorías regionales. Tardó más de dos décadas y media en retornar a categorías nacionales.

Su terreno de juego es el campo de Vallegón, está ubicado en el polígono industrial del mismo nombre, en Sámano. Con capacidad estimada en 1.000 espectadores. Dispone de dos pequeñas gradas, situadas ambas en el mismo lateral del campo, una de ellas está cubierta. Sus dimensiones son de 98 x 63 metros. En principio el terreno era de hierba natural. Pero su continuo mal estado, debido a los encharcamientos y al barro, hizo que se cambiará su superficie a la de hierba sintética. Las obras de remodelación culminaron en 2023.

Once fichajes y 250 socios para el curso 2025-2026. La UD Sámano vivía uno de los veranos más vibrantes de su historia mientras se preparaba para su debut en la Segunda RFEF. Tras dominar la Tercera cántabra, se ha convertía, al menos a efectos deportivos, en el segundo equipo de Cantabria tras el Racing de Santander y por delante de otros históricos. El reto era que el paso por la categoría no fuese efímero o testimonial, sino consolidar el club en Segunda Federación. Un objetivo que no se ha cumplido, aunque en la memoria de la entidad quedará un curso para el recuerdo.