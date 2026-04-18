El Numancia B sigue en descenso al no pasa del empate ante el Mojados (1-1)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Numancia B dejó escapar una gran oportunidad para salir del descenso al no pasar del empate a un gol ante el Mojados, un rival directo de los sorianos en la pelea por la permanencia en Tercera Federación. El filial rojillo sigue sin sumar de tres en tres para continuar en la penúltima posición de la clasificación.

El partido no se le pudo poner mejor al conjunto entrenado por Fredy Vera ya que nada más empezar Dani Madruga anotaba el 1-0. Un gol importante para los numantinos y que obligaba al Mojados a dar un paso hacia adelante.

Los vallisoletanos se fueron a por el empate y lo lograban pasada la media hora de juego gracias a Unai. Una igualada que ya no se iba a mover en lo que restaba de la primera parte ni en los segundos 45 minutos.

Con este marcador en la Ciudad Deportiva, el Becerril, que ganaba 0-1 en el campo del Virgen del Camino, es el equipo que sale de los puestos de descenso con 25 puntos, los mismos que suma el Mojados. Numancia B cuenta con 24 y Unionistas de Salamanca B es colista con 22.