El Numancia visita a un Langreo que encadena cinco victorias como local

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Partido de alto riego el que jugará el C.D. Numancia este domingo en el campo Nuevo Ganzábal ante el Unión Popular de Langreo ya que visitará a un rival que como local encadena cinco victorias seguidas. No pierde en casa desde el 31 de enero y en estos últimos cinco compromisos ante sus aficionados únicamente ha encajado dos goles.

El Numancia no tendrá un desplazamiento nada sencillo en la penúltima jornada de Liga ya que rendirá visita a un Langreo que se juega la vida con 42 puntos sumados, sólo uno más que el Atlético Astorga que es el conjunto que en estos momentos jugaría el play out por no bajar a Tercera Federación y dos más que la Sarriana que es el quien marca el descenso directo.

Este Langreo se está mostrando como un conjunto muy fiable en casa en los dos últimos dos meses y medio. Perdía el 31 de enero 0-1 ante el Bergantiños y desde entonces no ha hecho otra cosa nada más que ganar en el Nuevo Ganzábal.

Los asturianos vencían 2-1 al Burgos B, 1-0 a la Gimnástica Segoviana, 1-0 al Ourense, 1-0 al Salamanca y 4-1 al Sámano. El Numancia tratará de cortar esta sobresaliente trayectoria logrando un triunfo que le permitiría seguir en promoción de ascenso de cara a la última jornada de Liga ante el Marino de Luanco.

El Langreo perdía el pasado fin de semana 3-0 en el feudo del Valladolid Promesas y cortaba una trayectoria de siete jornadas sin perder. Los asturianos habían firmado seis victorias y un empate, pero en los Anexos de Zorrilla hincaban la rodilla para complicar su situación en la clasificación y darle vida al filial pucelano.