Un tridente para el sueño del Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Juancho, Héctor Peña y Jony fueron los goleadores del C.D. Numancia ante el Sámano y Ángel Rodríguez celebraba por partida doble la victoria. El entrenador rojillo daba especial importancia a que los anotadores fueran estos tres jugadores de ataque en el momento crucial del curso, cuando está en juego la clasificación para la promoción de ascenso y cuando la Primera Federación estaría a la vuelta de la esquina. Es el tridente para que el Numancia pueda soñar con el salto de categoría a finales del mes de mayo.

Tres futbolistas llamados a marcar las diferencias en la parcela ofensiva y que si están inspirados pasarían por ser tres de los mejores atacantes de la Segunda Federación. El Numancia confía en este trío para ganar el domingo en el campo del Unión Popular de Langreo y dar un paso de gigante hacia los play off, una clasificación que se tendría que ratificar el domingo 3 de mayo en Los Pajaritos.

Entre los tres llevan 22 goles -13 de ellos logrados por Jony- lo que supone el 52,3 por ciento de los tantos que ha marcado el Numancia en las 32 jornadas de Liga que se han disputado. Los rojillos suman un total de 42 dianas con Jony como pichichi.

Juancho tal vez es el futbolista numantino que más en forma ha llegado a la recta final de la temporada. Ante el Real Ávila marcó las diferencias y el pasado domingo en el feudo del Sámano se encargó de abrir el marcador.

Juancho es uno de los fijos en las alineaciones de Ángel Rodríguez y en las 32 jornadas disputadas sólo se ha perdido cuatro partidos, concretamente ante Sarriana, Bergantiños, Segoviana y Lealtad. 28 encuentros jugados en Liga en los que casi siempre ha sido titular formando habitualmente en el costado izquierdo del ataque.

Con la ausencia de Jony en las anteriores jornadas por lesión y la sequía goleadora de Dani García, el colombiano llegó a actuar como falso delantero. El regreso de Jony al once llevaba a Juancho a la mediapunta de un Numancia que ante el Real Ávila variaba de dibujo táctico. Ángel Rodríguez apostaba por dos mediocentros como fueron Moustapha y Néstor, con una línea de tres con Álex Gil, Juancho y Héctor Peña por detrás del punta Jony. Juancho fue el líder del ataque y de sus botas salieron las mejores ocasiones de los sorianos. El cafetero llega a la media docena de tantos para ser, después de Jony, el segundo máximo realizador. De sus botas, además, han salido dos asistencias.

El mejor asistente del Numancia está siendo desde el lateral izquierdo Fermín con seis pases de gol, aunque Héctor Peña le sigue de cerca con cinco. La campaña del madrileño estaba siendo un tanto gris ya que las lesiones no le estaban dejando tener continuidad. Hace dos jornadas ante el Ávila demostró que llega a esta recta final en un momento dulce y ante el Sámano demostró en el 0-2 que el guante que tiene en su pie izquierdo puede dar muchas alegrías al Numancia.

Jony también ha vuelto ya que el domingo volvió a ver portería después de varias semanas de sequía. El último gol del riojano lo había marcado el 18 de enero ante el Bergantiños, aunque durante unas cuantas jornadas estuvo en el dique seco por una lesión en el aductor. El pichichi rojillo que ha jugado 25 encuentros, 21 de titular.