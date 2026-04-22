Las tres finales finales del Numancia B para esquivar el descenso directo

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La zona baja de la clasificación en el Grupo VIII de Tercera Federación echa humo con el Numancia B implicado en la pelea por eludir el descenso directo a Regional. El filial rojillo, que tras los resultados de la pasada jornada es colista con 24 puntos, tiene por delante tres finales, la primera este sábado a partir de las 16.00 horas en León ante el Júpiter. El equipo entrenado por Fredy Vera está a sólo un punto la zona de salvación, aunque después habría que tener en cuenta los temidos arrastres desde Segunda Federación.

La jornada 31 no fue nada favorable para los numantinos y el empate contra el Mojados fue a todas luces insuficiente. Un punto que condenaba al Numancia B a la última posición ya que tanto el Unionistas de Salamanca B como el Becerril vencieron en sus respectivos partidos.

Una mala jornada de la que se pasaría página si los sorianos son capaces de ganar el sábado al Júpiter en la capital leonesa y acompañan los resultados de sus rivales directos. El Unionistas recibe al Villaralbo, el Mojados al Atlético Tordesillas y el Becerril al Santa Marta. Si se dan los marcadores el Numancia B podría ascender a la decimoquinta plaza y escapar del descenso directo.

En la jornada 33 el escollo de los rojillos será el Guijuelo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva mientras que sus tres rivales juegan a domicilio. El Unionistas en el campo del Palencia Cristo Atlético, el Mojados en el del Mansillés y el Becerril en el del Bembibre.

La última jornada de Liga tiene un duelo directo para el Numancia B al visitar al Unionistas B. Mojados y Becerril juegan en casa ante Virgen del Camino y Arandina, respectivamente.

El Almazán juega en el campo del Mansillés

El Almazán juega este jueves, a partir de las 17.00 horas en el campo del Mansillés, el partido aplazado de la jornada 15 de Liga que durante el invierno no se pudo jugar debido a las intensas lluvias. El conjunto adnamantino ya n se juega nada en la clasificación al estar muy lejos de la promoción de ascenso y con la tranquilidad de no verse amenazado por las posiciones bajas de la clasificación.

El equipo entrenado por Pablo Ayuso volverá a jugar el domingo ante el Mansillés, aunque en esta ocasión en el campo de La Arboleda desde las 17.00 horas. La escuadra leonesa de Mansilla de las Mulas podría acercarse a la zona de play off de ascenso en caso de vencer los dos partidos que tiene ante el Almazán.