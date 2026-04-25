El Numancia B pierde y agota sus opciones de permanencia

Publicado por Área 11 León Creado: Actualizado:

El filial del Club Deportivo Numancia cae sin contemplaciones frente al Júpiter Leonés en un partido que significaba la primera de las tres finales que le quedaban al conjunto numantino para soñar por salir del descenso directo, pero el filial de la Cultural se mostró muy superior desde el principio hasta el final de los noventa minutos reglamentarios. Marcó Choco al cuarto de hora de partido y ya en el segundo tiempo, Juan y Oviedo materializaron el segundo y tercer tanto para certificar el triunfo local.

La zona baja de la clasificación del Grupo 8 de la Tercera Federación está más ajustada que nunca. A falta de tan solo tres jornadas para el final, el filial del Club Deportivo Numancia se encuentra implicado de lleno en la pelea por evitar el descenso directo de categoría. De esta forma, y siendo colista de la competición con 24 puntos, el conjunto dirigido por Fredy Vera encaraba la primera de las tres finales que tenía por delante. A tan solo un punto de la zona de salvación, llegaba tras un insuficiente punto frente al Mojados que le obligaba a reaccionar en esta antepenúltima jornada en su visita al Júpiter Leonés.

Sin embargo, las cosas no iniciaron de la mejor forma en Puente Castro. El filial de la Cultural arrancó el partido llevando la iniciativa y mostrándose muy superiores a su rival. Con tan solo un cuarto de hora de juego disputado, Juan recibió un balón de espaldas dentro del área y dejó de cara para que Choco definiera con potencia al palo izquierdo del guardameta numantino. Los locales se adelantaron en el marcador, pero no se contentaron con ello y siguieron atacando el área visitante. Lo intentó Morante con un disparo lejano que pegó en el lateral de la red. Y cinco minutos después, una jugada bien trenzada de banda a banda terminó con un disparo que casi significa el segundo para un Júpiter Leonés que no permitió al Numancia ‘B’ estar cómodo durante toda la primera parte.

En el segundo tiempo desaparecieron las pocas opciones de remontada que tenían los numantinos. Juan Sánchez amplió distancias con el segundo a los diez minutos de la segunda parte con un remate en el área pequeña. Ya con todo decidido y cuando se sobrepasaba el setenta y cinco de partido, Oviedo materializó el tercer tanto con un disparo ajustado al palo desde la frontal del área al que no pudo llegar Oleg. Un tanto con el que los visitantes bajaron los brazos después de un partido donde, aún la persistencia, se vieron superados en todo momento. Sin peligro al área rival y sin ocasiones, al Numancia ya solo le quedan dos jornadas en Tercera Federación.

Por otra parte, la S.D. Almazán recibe esta domingo en La Arboleda, a partir de las 17.00 horas, al Atlético Mansillés rival al que los pupilos de Pablo Ayuso se midieron el pasado jueves en Mansilla de las Mulas, un compromiso que finalizó con resultado de 1-0. Los sorianos afrontan el choque con el objetivo de acabar la temporada lo más arriba posible y, al mismo tiempo dar otra satisfacción a la afición que acude a apoyarles.