Ángel Rodríguez: "El equipo no se merecía perder"

Publicado por Área 11 Langreo Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D. Numancia, Ángel Rodríguez estaba más que satisfecho con el empate conseguido por los suyos. Por su parte, el preparador del equipo asturiano, Manel Menéndez, echaba las muelas por una decisión arbitral que les había perjudicado al no señalar un penalti en el área numantina.

Ángel Rodríguez mostraba su satisfacción por el punto conseguida y aseguraba que "creo que un partido un muy buen partido con dos equipos en un estado físico bastante bueno, con alternativas en el juego. La primera ocasión que ha tenido el Langreo ha hecho gol, nos ha trastocado un poquito pero nos hemos podido reponer y hemos empezado a jugar, mas que a correr y hemos empezado a ser dominadores del partido".

Destacaba el técnico del Numancia que "tengo la sensación de que hemos hecho más méritos para poder haber conseguido algo más", aunque reconocía que "no ha habido muchas ocasiones, porque al final el partido da para lo que da, para mucha intensidad, para acumular mucha gente por detrás del balón, para no perder, sobre todo para no perder, aunque nosotros hemos tenido una ocasión muy clara de Bonilla que han sacado casi de dentro". Eso sí, reconocía Ángel Rodríguez que "es cierto que el tramo final y sabiendo los resultados que se estaban dando en otros campos, el empate nos permitía seguir dependiendo de nosotros. La realidad es que el equipo ha trabajado bien aunque nos ha faltado un poco de acierto en los metros finales para poder finalizar".

Comentaba también el técnico numantinos que "en la primera mitad el Langreo ha estado muy bien posicionado, esperando robar y correr y ha sido muy difícil hacerle daño porque utilizan mucho el pase largo y robarles en el centro es muy difícil, les tienes que trabajar con muy buena circulación de balón y por momentos creo que lo hemos hecho muy bien y que el equipo no se merecía haber perdido aquí. Seguimos dependiendo de nosotros y tenemos una semana para gestionar un partido complicado ante el Marino de Luanco, que puede ser que venga con una propuesta de fútbol atrevido".

Cabreo de Manel

Manel Menéndez, técnico del Langreo, lamentaba que su equipo no hubiese podido conseguir el triunfo en un encuentro en el que, según él, lo merecieron: "Creo que hemos tenido un partido que era el que esperábamos, con un rival que se estaba jugando el play off. Creo que hemos sido superiores en todas las facetas del juego, en todos los momentos del juego... creo que el Langreo es el equipo que ha intentado ganar esta partido y aunque al final no se ha dado, me voy muy orgulloso y contento con mis jugadores, aunque no con el resultado, porque ahora mismo el resultado nos lleva a situación de play out, pero si orgulloso de haber levantado cabeza después del varapalo de la ultima jornada y creo que hemos merecido más. De haber tenido que haber un ganador tendríamos que haber sido nosotros y posiblemente no nos hayan dejado".

Y en ese sentido, haciendo alusión al posible penalti no señalado a favor de los suyos, el técnico del Langreo no lo dudó y, muy enfadado, dedicó muchos minutos a explicar como se sentía con esa decisión del colegiado: "Ya lo he dicho en varias ocasiones, creo que a veces somos muy cautos a la hora de hablar del arbitraje y me gustaría que el arbitraje que pasase por aquí (por sala de prensa) y le hiciesen varias preguntas también...".

No quedó ahí y continuó explicando sus sensaciones con respecto al colegiado y a un penalti que, para él, era clarísimo: "Entiendo que muchas veces la norma y las reglas son para todos igual y hay que cumplirlas pero creo que hay árbitros que dependiendo de quién sea, para unos valen para otros no. De ahí hay varias tarjetas amarillas y luego, tengo el vídeo del penalti, el penalti es clarísimo, está dentro del área un metro esto no miente, y luego mis jugadores incluso me dicen que le estaba diciendo por el pinganillo al linier: "No levantes bandera, no pites", entonces me parece bastante triste y bastante lamentable porque os estamos jugando la vida, entiendo que el Numancia se está jugando la posibilidad de subir de categoría pero yo me estoy jugando no bajar de categoría y creo que es bastante más importante seguramente".

"Estamos cansados, yo estoy cansado, la verdad, yo creo que llevo 15 o 16 partidos aquí y he visto arbitrajes que no están al nivel de la categoría, porque esta es una categoría muy buena, pero es que el de hoy se sale de madre, tanto para ellos como para nosotros, porque entiendo que a ellos también les ha perjudicado en cierta faltas. A nosotros nos ha sacado dos tarjetas amarillas que son de risa. Lo peor de todo es que luego no puedes hablar con ellos, porque si es verdad que si te pudiesen explicar la jugada tu podrías retroceder y decir pues puedes tener razón, pero es que no te explican nada, son prepotentes y me gustaría que pasasen por aquí y explicasen el porqué de ciertas cosas y que explicaran lo de este penalti que es clarísimo, un penalti dentro del área, un metro, y que no te quieren pitar porque no les da la gana. Al final ellos van con las cartucheras y las pistolas y son los que mandan y tu por decirles algo, que no vas a solucionar nada porque no van a cambiar el resultado del partido, te van a sancionar a ti y a ellos no les van a meter ni en la nevera, es así de claro, el nivel de la competición no está acorde con el nivel del arbitraje y ya lo he dicho hace varios partidos y a mi me duele bastante ir perdiendo partidos por el camino no por nuestros errores, si no por los errores de los demás. Creo que normalmente soy bastante cauto y bastante racional pero es que hoy no me da la gana de serlo, tengo que escupirlo así y me da pena y es lamentable el arbitraje de hoy.

Respecto al empate, aseguraba Menéndez que "es un punto más, aunque nos deja sin ventaja y nos mete en el play out pero yo confío en el trabajo que está haciendo el equipo que en las últimas jornadas ha demostrado que es capaz de ganar a cualquiera y en cualquier sitio y vamos a seguir peleando. Hoy creo que hemos sido infinitamente superiores a un equipo que podría jugar play off".