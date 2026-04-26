El Numancia empata en Langreo y se mantiene en zona de play off de ascenso

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Numancia empató a un gol ante el Langreo pero mantiene la quinta posición en la clasificación por lo que se jugará su presencia en el play off de ascenso en el último partido de fase regular ante el Marino de Luanco. Los rojillos dependen de ellos mismo para clasificarse para esa promoción. Para asegurarlo sin depender de otros resultados deberán ganar a un Marino que necesita un punto para evitar el puesto de promoción de descenso.

Ángel Rodríguez no hizo cambios en el once respecto a los dos últimos compromisos para medirse al Langreo. Fue una primera parte igualada en la que no hubo grandes ocasiones, donde se intentó sacar el máximo partido al balón parado y donde los locales, en una de sus pocas acciones trenzadas en ataque, se adelantó en el marcador ante cierta pasividad de la zaga numantina.

El Numancia comenzó bien, tan bien que un centro de Fermín en e minuto 1 lo remató Jony, obligando a Adrián Torre a parar abajo pegado poste, una declaración de intenciones a la que el equipo no le dio continuidad ya que durante el resto de los 45 minutos apenas disparó entre los tres palos. Esa primera parte no tuvo un dominador claro, con un Langreo que buscó su perfil derecho y un Numancia que tampoco encontraba la forma de hacer daño ante un rival bien ordenado. En el 10, Suárez disipaba alto desde la frontal tras un saque de esquina y otro tanto ocurría en el otro área con un disparo de Juancho. En el 22, Iván Martínez despejaba un córner de Menéndez que se cerraba al segundo palo y en el 24 se adelantaban los locales.

En un ataque de 2 para cuatro, con cierta pasividad en la zaga numantina, Pablo Pérez conducía el balón en área rodeado de rivales y pasaba a Neira quien, desde el punto de penalti aproximadamente y con jugador rojillo delante, dispara a puerta y haciendo inútil la estirada de Iván Martínez. Con poco más que acciones a balón parado, el Langreo se adelantaba en su primer disparo a puerta.

Con el 1-0 el Numancia buscó algo más la meta rival pero sin generar ocasiones claras de peligro. En el 26 se pidió un penalti en el área local pero el balón golpeó en la cara de un defensa. Ya en el 37, Álex Gil disparaba a puerta y el zaga desviaba córner, un saque de esquina que Jony remataba desviado. En el 40, un centro chut de Álex Gil que corría el riesgo de envenenarse los sacaba Adrián Torre a saque de esquina y en el 43 la zaga local desviaba un buen pase de Álex Gil al que llegaba presto a rematar Héctor Peña. Y por ahí, sin apenas poner a prueba al arquero local, se terminaba la primera parte.

La segunda parte fue más entretenida y con mucha más tensión que la primera. En la misma el colegiado le echó una buena mano a los rojillos en el minuto 83. El primer acercamiento de esa segunda parte fue rojillo con un centro chut de Álex Gil que sacó Adrián Torre. La respuesta local fue disparo de Neira a la media vuelta en un desajuste defensivo numantino que se fue alto.

En esos primeros minutos parecía estar mejor el Langreo pero fue el Numancia el que acumuló las ocasiones. En el 56 con un disparo de Néstor que acaba en un córner que remataba Olivera y sacaba de nuevo la defensa.

En el 63, los rojillo lograrían empatar el encuentro en una acción que arrancó en tres cuartos de cancha tras un robo de balón. Juancho, en las inmediaciones de la frontal, amagó con disparar para ceder a Héctor Peña quien filtró al área. Por allí apareció Jony para meter la punta de la bota, adelantarse a la defensa y el portero local y meter el balón a la red. Cinco minutos después el ariete a la media vuelta disparaba alto y de ahí hasta los últimos diez minutos apenas pasó algo sobre el terreno de juego. En esos minutos finales el partido se volvió loco.

En el 83 llegó la jugada polémica del encuentro cuando Olivera, de forma inocente, cometía penalti sobre René en el lateral del área. El colegiado echaba una mano a los rojillos sacando esa acción que podría haber cambiado el rumbo del encuentro fuera del área.

En el 85 un centro de Menéndez lo atajaba Iván quien iniciaba una contra en la Jony estuvo a punto de adelantar los rojillos. En su remate el ariete se encontró con el arquero local y el rechace posterior le llegaba a Bonilla cuyo disparo sacaba igualmente la defensa. El encuentro finalizaba con el Langreo buscando la victoria, primero con un disparo de Omar que se iba alto y después con otro de Borja que Iván no lograba detener y se iba a córner.

Ahí moría el partido y el Numancia con el punto conseguido junto al resto de resultados de la jornada, sigue dependiendo de sí mismo para entrar el play off. La solución tendrá lugar en Los Pajaritos.