El Numancia gana la Liga Provincial femenina y la masculina se resolverá en la última jornada

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia femenino se proclamó campeón de la Liga Provincial al vencer en la penúltima jornada al C.D. Calasanz con tantos de Laura Esteban. De esta forma, el grupo que dirige Fernando García se gana el derecho a competir la próxima temporada en Liga Doble G.

El conjunto rojillo gana la Liga Provincial en su primer año de vida tras un mano a mano durante toda la temporada con el Sporting Uxama, equipo que la semana pasada eliminaba a las rojillas en la Copa Diputación. En el otro partido de la penúltima jornada el C.D. Almazán superó por 5-2l al Norma.

Lo que se ha puesto interesante es la Liga Provincial Masculina. La Valeránica tenía todas las papeletas para hacerse con el triunfo pero un punto de los seis puntos han puesto en jaque esa posibilidad. El equipo de Berlanga perdía el pasado fin de semana por la mínima ante el Covaleda, 0-1, lo que unido al triunfo del Calasanz B por 6-1 ante el Langa deja la competición abierta a la espera de la resolución definitiva de la última jornada. La Valeránica sigue al frente de la clasificación pero aventaja en dos puntos al Calasanz B. En esa última jornada del segundo fin de semana de mayo, la Valeránica visita al Quintana y el Calasanz B al Covaleda. Así está la clasificación de la Liga Provincial Masculina.