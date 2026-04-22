La Copa Diputación conoce a sus finalistas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Copa Diputación de fútbol entra en escena este jueves Día de Castilla y León con la disputa de casi todos los encuentros de semifinales en competición masculina y femenina y la vista puesta en las finales que tendrán lugar en Navaleno el próximo 23 de mayo. En Liga Provincial la Valeránica puede proclamarse campeón este sábado.

La Copa Diputación entre en escena este jueves con la diputa de las semifinales a un solo partido. En la competición masculina los partidos tienen lugar en Duruelo de la Sierra y Soria. En Duruelo, el Castroviejo recibe a las 17.00 horas al Abejar. Ya en Soria, en el campo de San Andrés, el San José B se mide a las 19.00 horas al San Esteban.

Ya en la competición femenina uno de los encuentros se disputa esta misma tarde de miércoles, a partir de las 18.30 horas, entre Norma San Leonardo y Almazán. Mañana jueves el Sporting Uxama recibe en el Municipal Burgense, a partir de las 11.30 horas, al C.D. Numancia.

Las finales de la Copa Diputación se celebran el próximo 23 de mayo en Navaleno. Igualmente se disputarán ese día en el Vicente Peña de la localidad pinariega las finales del Campeonato Interpueblos. Ya en San Leonardo están programadas las finales del Campeonato Interpueblos de fútbol sala.

Por otra parte, en la Liga Provincial Masculina cabe destacar que el C.D. Valeránica puede proclamarse campeón de la competición este sábado en el compromiso que le mide en Berlanga al Covaleda a partir de las 17.30 horas. El equipo ribereño aventaja en cinco puntos al Calasanz B cuando quedan seis en disputa.