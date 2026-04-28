La difícil empresa del filial rojillo

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Numancia B apura sus opciones de permanecer en Tercera División. Una posibilidad compleja, intrincada y peliaguda pero no imposible. Para empezar a deshacer el entuerto, ganar opciones, los cachorros numantinos deberían ganar este sábado, a partir de las 17.30 horas, al Guijuelo y esperar. "Sin duda, pedimos a aficionados, amigos y familiares que vengan a animar este sábado para que el equipo pueda tener ese plus", señala el preparador numantino, Fredy Vera.

El Numancia B es colista del Grupo VIII de Tercera RFEF con dos puntos de desventaja sobre la zona de salvación que ahora ocupa el C.D. Becerril cuando quedan dos jornadas para terminar la fase regular. En este sentido, el equipo de Fredy Vera no depende de él mismo para lograr la permanencia. Un primer paso para lograrlo sería ganar los dos encuentros que quedan de fase regular, el último ante un rival directo como es Unionistas B en Salamanca, y esperar al resto de resultados de rivales para escapar de esas tres últimas plazas que implica el descenso directo. En el hipotético caso de lograr esta situación, finalizar décimo quintos, el filial rojillo debería esperar a descensos de Segunda Federación o ascensos de Tercera. En este sentido, el Burgos Promesas ya ha perdido la categoría mientras que Atlético Astorga y Real Valladolid Promesas se la juegan este fin de semana.

El entrenador del Numancia B, Fredy Vera, no esconde que a su equipo le quedan "dos finales", más allá de que las opciones de permanencia no depende de ellos mismos. "Debemos hacer nuestro trabajo y esperar. Sin duda tenemos que ganar los dos encuentros y esperar. No nos vale empatar y esperar", reconoce.

Este fin de semana tanto el filial rojillo y los otros dos equipos en zona de descenso se miden a rivales de la zona alta que se están jugando algo. El Becerril, que evitar esas posiciones, visita a un Atlético Bembibre que necesita alejarse lo máximo posible de la zona baja.

El Guijuelo es el rival que este sábado llega a la Ciudad Deportiva, tercer clasificado que acaba de perder una segunda plaza que quiere recuperar. "Sin duda es un rival complicado pero intentaremos hacerlo lo mejor posible y esperar", expresa Vera. "Toda pasa por ganar este fin de semana, si no se consigue ganar las opciones son nulas", relata para señalar que en la última jornada se miden a un Unionistas B que tiene la misma necesidad de puntuar que ellos.

De cara al choque ante el Guijuelo el técnico confía en que la inexperiencia de sus jugadores no termine pasando factura, y esperar que el grupo que maneja sea él mismo y se quite esos nervios iniciales. "Tenemos que correr más, ser mas ambiciosos además de esa pizca de suerte que nos viene condicionando", apunta.

Por último, el preparador del filial no duda en pedir el apoyo de la afición de cara al importante y complejo compromiso del sábado en la Ciudad Deportiva. "Sí, hay que pedir a amigos, familiares y aficionados que nos ayuden a que los chavales puedan tener ese plus en el partido. Si vemos un campo que cree en nosotros será un plus añadido", apostilla.