'Alerta amarilla' en el Numancia: cuatro jugadores podrían perderse por tarjetas el primer partido del posible play off

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia busca el domingo la clasificación para la promoción de ascenso en un partido ante el Marino de Luanco en el que el equipo rojillo se encuentra en 'alerta amarilla' ya que cuatro de sus jugadores están en riesgo de sanción por acumulación de amonestaciones. Juancho, Carlos Gutiérrez, Fermín y De Frutos acumulan cuatro amonestaciones y de ver una más se perderían el primer partido de las semifinales del hipotético play off.

El artículo 34 del título VI (régimen disciplinario) de las normas reguladoras y bases de competición de la Segunda Federación hace referencia al ciclo de amonestaciones y sanciones y establece que "al término de la competición regular, y para la disputa del Play Off de Ascenso a Primera Federación y el Torneo por la Permanencia en Segunda Federación, quedarán anulados los ciclos vigentes de amonestaciones que no hayan devenido en suspensión". Esto significa que si se ve una quinta amarilla en el último partido de la fase regular sí acarrea sanción en el play off. En el resto de los casos los jugadores quedarían 'limpios' de tarjetas para afrontar la promoción.

Juancho, Carlos Gutiérrez, Fermín y De Frutos deberán tener un especial cuidado de no ser amonestados con amarilla si no quieren perderse el estreno en el posible play off de ascenso del Numancia.

"En el Play Off de Ascenso a Primera Federación, la acumulación de tres amonestaciones en el transcurso del Play Off determinará la suspensión por un partido, con la accesoria pecuniaria que prevé el Código Disciplinario de la RFEF". Será un nuevo ciclo de tres amarillas para que los futbolistas tengan que cumplir un compromiso de sanción.