El Numancia busca la promoción de ascenso más barata y una de las más reñidas de Segunda Federación

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia busca la promoción de ascenso más barata de los cinco grupos que integran la Segunda Federación y al mismo tiempo una de las más reñida por el número de equipos implicados. Hasta cuatro conjuntos tienen opciones a entrar entre los cinco primeros clasificados en la última jornada de la matinal de este domingo. Sólo en el Grupo 4 hay más tráfico por clasificarse para el play off.

Con los 50 puntos que suma en la actualidad, el Numancia llegaría a esta última jornada de Liga sin opciones de jugar el play off de ascenso en tres de los cuatro grupos de Segunda Federación. Así, en el Grupo 2 el Tudelano es quinto con 54 puntos, una cifra a la que de ninguna de las maneras llegaría el Numancia. En el Grupo 4 el Xerez CD tiene 56 puntos y el Numancia también estaría descabalgado de jugar la promoción en la última jornada.

En el Grupo 5 más de lo mismo ya que el Coria es quinto con 54 puntos y los sorianos ya habrían dicho adiós a sus posibilidades de entrar en play off. En el Grupo 3, el Numancia seguiría teniendo opciones, aunque remotas teniendo en cuenta que el Reus, quinto en la tabla, tiene 52 puntos y los rojillos podrían llegar a los 53.

Mientras Oviedo Vetusta y Ourense ya tienen la promoción asegurada, en este grupo del Numancia hasta cuatro conjuntos llegan a la jornada final con opciones de jugar el play off. Gimnástica Segoviana y Numancia son los que mejor lo tienen al no depender de nadie para jugar los cruces, mientras que Real Ávila y Coruxo dependen de otros resultados.

En el Grupo 2 está todo el ‘pescado vendido’ llegando a la última jornada con todo resuelto, aunque pueden variar posiciones dentro de las cinco primeras plazas. En el Grupo 3 Alcoyano, Reus y Barça Atlétic lucharán por una más que discutida quinta plaza. En el Grupo 4 ni siquiera el ascenso directo está definido y el play off de ascenso puede sufrir muchos cambios en la jornada matinal del domingo. En el Grupo 5 el Coria y el Alcalá pelearán por el quinto puesto en una última jornada en las que los dos equipos se ven las caras. Si gana el Alcalá será quinto por el ‘goal average’ particular.

El Numancia depende de sí mismo para entrar en la promoción y con una victoria ante el Marino de Luanco no tendría que mirar a otros escenarios. El próximo lunes, 4 de mayo, tendrá lugar el sorteo de la primera eliminatoria de los play offs de ascenso a Primera Federación. Para configurar esta ronda, se tendrá en cuenta la clasificación al término de la fase regular, enfrentándose los segundos contra los quintos y los terceros contra los cuartos. Las diez eliminatorias se disputarán a doble partido, jugándose el encuentro de vuelta en el estadio del mejor equipo clasificado en la temporada regular. Los vencedores de cada cruce obtendrán el pase a la final de los play offs.

Desde la quinta plaza que ocupa actualmente el Numancia -también opta a ser cuarto- el rival de los sorianos en semifinales saldría de los siguientes segundos clasificados: Deportivo Alavés B, Atlético Baleares, Deportiva Minera y Sanse. Si el Numancia fuera cuarto sus potenciales adversarios serían los siguientes terceros: Utebo, Poblense, Águilas y Getafe B.