El Numancia recupera el olfato goleador de Jony en el momento álgido de la temporada

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Jony los vuelve a marcar a pares y sus dos goles ante Sámano y Langreo confirman que el C.D. Numancia ha recuperado el olfato goleador de su delantero y pichichi de cara al momento crucial de la temporada. El riojano se antoja fundamental para sellar la promoción este domingo ante el Marino de Luanco y después para intentar el ascenso a Primera Federación. Los goles de Jony vuelven a ser uno de los mejores activos de los rojillos.

Jony marcó el curso pasado trece tantos, once en la Liga regular y dos en las semifinales del play off de ascenso ante el Getafe B. En la presente campaña suma ya catorce dianas en Liga y otras dos más en la Copa del Rey en las eliminatorias contra el Arenas de Getxo y el Mallorca. Dieciséis goles en total que espera dejar atrás en el partido de este domingo contra el Marino de Luanco en Los Pajaritos y en los hipotéticos play off por el ascenso.

Dani García no estaba teniendo suerte de cara al gol y el Numancia echaba de menos la aportación anotadora de Jony durante el tiempo que estuvo lesionado. Sin un delantero de garantías, la recuperación de Jony se necesitaba como 'agua de mayo' para la recta final del campeonato.

Jony se lesionaba el pasado 25 de enero en el aductor izquierdo en los primeros compases de la segunda parte del encuentro ante la Gimnástica Segoviana. Este contratiempo obligaba al ariete a perderse los compromisos ante Lealtad, Salamanca, Ourense y Deportivo Fabril. Con motivo de la visita del Burgos B a Los Pajaritos regresaba al césped para disputar el último cuarto de hora del choque ante el filial burgalés.

En los Anexos de Zorrilla jugó la última media hora ante el Valladolid Promesas y las sensaciones no fueron buenas al sentir molestias a la finalización de los 90 minutos. La consecuencia de estas molestias fue quedarse fuera de la lista ante el Atlético Astorga al recaer de la lesión. Tampoco Jugó ante el Coruxo ni ante la Sarriana, aunque en esta jornada si que entró en la lista de convocados. Volvía a jugar el pasado 4 de abril frente al Oviedo Vetusta y lo hacía como titular disputando 80 minutos. Contra el Real Ávila ya jugó todo el encuentro y ante Sámano y Langreo volvía a marcar.

Jony es el pichichi numantino con 14 goles y en lo que va de curso ha marcado 16 ya que anotaba contra el Arenas de Getxo y el Mallorca en la Copa del Rey. Antes de estos goles contra Sámano y Langreo hay que remontarse al pasado 18 de enero, en la victoria por 2-1 ante el Bergantiños en Los Pajaritos, para encontrar el último tanto del de Logroño. Era la jornada decimonovena y a la siguiente en Segovia se lesionaba en el aductor.

Jony estaba en plena racha goleadora antes de lesionarse. Después de anotar en la Copa del Rey ante el Mallorca, el ariete hacía dos goles en Ourense, uno de ellos desde el centro del campo que pasa por ser uno de los mejores del año en la categoría. Al fin de semana siguiente marcaba en la derrota contra el Deportivo Fabril, se quedaba a cero en Astorga en un partido que fue suplente jugando sólo la segunda parte, volvía a ver puerta ante el Oviedo Vetusta, sequía en el campo del Rayo Cantabria y su decimosegundo gol frente al Bergantiños. Además del doblete en Ourense, el riojano marcaba por partida doble en la jornada séptima ante el Salamanca y en la octava frente al Marino. Su peor racha fue desde la jornada nueve hasta la 13 incluida en las que se quedó a cero.