Ángel Rodríguez huye de la presión y ve al Numancia "en el momento idóneo" para lograr la promoción de ascenso

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

"Estamos en el momento idóneo para que sea el inicio de lograr algo bonito". Un frase que refleja la convicción de Ángel Rodríguez para que el C.D. Numancia sea el domingo al mediodía equipo de promoción de ascenso. Para conseguir el objetivo no depende de otros resultados en la última jornada y una victoria ante el Marino de Luanco como mínimo llevaría a los rojillos a la quinta plaza. El entrenador numantino, que no hará cambios en el once inicial por cuarta jornada consecutiva, huye de cualquier tipo de presión en un escenario como Los Pajaritos "con 8.000 fieles que nos van a llevar en volandas".

Dos victorias y un empate y seis jornadas sin perder es el balance positivo del Numancia en el último mes y medio de competición en el que el equipo ha ido a más para llegar al día clave sin depender de terceros. "Creo que el domingo puede ser un buen día para nosotros. Dependemos de nosotros y por ello no hay que mirar a otros resultados", señalaba Ángel Rodríguez en su comparecencia de prensa previa al choque decisivo ante el Marino de Luanco de este domingo a las 12.00 horas. El técnico no duda de su equipo después de "haber mejorado bastante en los últimos partidos. El equipo llega bien".

Un Numancia que sólo tiene que mirar a lo que suceda en Los Pajaritos ya que si tiene encarrilado su partido las matemáticas le meten en la promoción. "Espero no tener que mirar los otros marcadores en el teléfono y ello será porque nosotros ganamos. No te niego que el pasado fin de semana en Langreo sí que pregunté por otros resultados", indicaba el míster.

A Ángel Rodríguez se le preguntaba sobre la posible presión que puedan tener sus jugadores por lo que está en juego y el leonés negaba un factor que a lo largo de la temporada sí que ha pasado factura en la plantilla. "La ansiedad en el equipo ha desaparecido y ahora estamos en un momento idóneo para el inicio de algo bonito. Llenamos la mochila de palos por los malos resultados del pasado y ahora las victorias nos han fortalecido".

Un Numancia que ha crecido y que el domingo estará arropado por su afición en unas gradas de La Pajaritos que presentará el mejor ambiente en lo que va de temporada. "Vamos a estar arropados por 8.000 fieles que seguro que nos van a llevar en volandas a por la victoria", afirmaba el técnico, quien continuaba refiriéndose a la afición pidiendo que "no se guarden las entradas en el bolsillo porque juntos somos más fuertes".

¿Cómo debe afrontar el Numancia esta primera final ante el Marino? Ángel Rodríguez lo tiene muy claro al asegurar que "debemos jugar como el día del Ávila en un encuentro vital para conseguir meternos en play off. Este tipo de partidos los sabemos jugar".

Enfrente estará un Marino de Luanco que llegará a Soria con los deberes hechos después de conseguir la permanencia en Segunda Federación la pasada jornadas. "La presión se la han quitado después de garantizarse la continuidad en la categoría para el siguiente curso. Es un rival con un buen trato del balón".

En relación a la alineación titular para esta jornada definitiva de la fase regular, todo apunta que no habrá cambios. "Es como cuando vas a un restaurante y comes bien, sueles volver", comentaba Ángel haciendo un símil con los planes que tiene para recibir al Marino.

Un Numancia que cuenta con hasta cuatro jugadores apercibidos con cuatro amarillas como son Juancho, Carlos Gutiérrez, Fermín y De Frutos, que si vieran una más se perderían el primer choque del hipotético play off de ascenso. "Lo que tenemos que hacer es ganar el Marino y si te sacan la quinta amarilla pues no quedará otra que cumplir sanción", apuntaba Ángel Rodríguez.

El preparador rojillo se refería a la enfermería y destacaba que "Escardó sigue en proceso de recuperación. Él me dice que hay que clasificarse para la promoción para tener la opción de volver a jugar con la camiseta del Numancia".