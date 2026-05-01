El Numancia quiere recuperar el fortín de Los Pajaritos para sellar la promoción y para asaltar el ascenso a Primera RFEF

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El campo de Los Pajaritos siempre ha sido el gran aliado de un C.D. Numancia que en este tramo decisivo de la temporada quiere recuperar su fortín. Primero para sellar el billete para la promoción ante el Marino de Luanco y después para afrontar con garantías el intento de ascenso a Primera Federación. Los rojillos han dejado escapar demasiados puntos en casa, un total de 19 en 16 encuentros, y quieren volver a ser fiables ante sus aficionados tener mucho ganado a lo largo de este apasionante mes de mayo.

Los números del Numancia en casa son de los mejores de su grupo al ser el cuarto mejor equipo como local con 29 puntos sumados. Sin embargo, tal vez se esperaba un mayor rendimiento en Soria teniendo en cuenta la historia que tiene detrás el campo de Los Pajaritos, que tradicionalmente ha sido un muro para los conjuntos que lo visitaban.

El Numancia ha disputado 16 partidos en Soria y su balance es de nueve victorias, dos empates y hasta cinco derrotas, con 25 goles a favor y 17 en contra. Un total de 19 puntos han volado de Los Pajaritos, una cifra que tal vez es demasiado elevada en comparación con temporadas anteriores.

Así, la campaña pasada, la 2024-2025 finalizaba sin derrotas del Numancia en Los Pajaritos en la fase regular, otra cosa serían los play off de ascenso en los que se perdió tanto en semifinales ante el Getafe B como en la final ante el Teruel. El Numancia de Aitor Calle llegaba a los 41 puntos en 17 partidos en casa y su balance era de 12 victorias y cinco empates. Sólo se dejaban escapar diez puntos.

Un año antes, en el curso 2023-2024, el Numancia entrenado por Javi Moreno dejaba escapar 15 puntos en 17 jornadas como local. 11 victorias, tres empates y tres derrotas para alcanzar los 36 puntos.

En la temporada del ascenso a Primera Federación, ejercicio 2021-2022, el Numancia sumaba 11 victorias, tres empates y dos derrotas para llegar a los 39 puntos en Los Pajaritos. Los rojillos dejaban escapar 12 puntos de su estadio.

Tres campañas con unos números mejores en casa que los actuales. Las cinco derrotas del Numancia en Los Pajaritos llegaron ante Coruxo, Deportivo Fabril, Ourense, Lealtad de Villaviciosa y Astorga. Los dos empates en Soria los cosechaban el Sámano y la Sarriana.

En las últimas seis presencias del Numancia en Los Pajaritos el balance es muy mejorable ya que Lealtad y Astorga asaltaban el municipal. Un Lealtad ya descendido a Tercera Federación y un Astorga que pelea por no bajar ponían patas arriba el feudo rojillo. La Sarriana, otro equipo metido en zona de descenso, empataba y los triunfos llegaban ante Ourense, Burgos B y de especial importancia el logrado ante el Real Ávila en el último choque en la capital soriana.