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La Peña Amigos del Numancia celebra sus bodas de plata

El presidente rojillo Patricio de Pedro, peñistas y aficionados rojillos asistieron a un acto que tuvo lugar en la tarde del sábado

Patricio de Pedro entrega un detalle al presidente de la Peña Amigos del Numancia, Antonio Reglero.

Patricio de Pedro entrega un detalle al presidente de la Peña Amigos del Numancia, Antonio Reglero.C.D. Numancia

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La Peña Amigos del Numancia celebra su 25 aniversario y lo hace con el resto de numantinos, peñistas, aficionados y parte de la directiva del club, encabezada por el presidente Patricio de Pedro. Felicidades y a por otros 25, como ha dicho su presidente Antonio Reglero.

Fundada el 23 de julio 2001 como Peña Culebras, el 25 de marzo de 2012 cambió de nombre para comenzar a denominarse Peña Amigos del Numancia. Ubicada en el fondo sur de Los Pajaritos tiene su sede en el Bar Palafox y en la actualidad está integrada por 35 socios, "aunque llegamos a ser hace unos años alrededor de 150 peñistas", señala Reglero, quien siempre ha sido el presidente de la peña. 

Celebración de las bodas de plata de la peña.

Celebración de las bodas de plata de la peña.C.D. Numancia

Celebración de las bodas de plata de la peña.

Celebración de las bodas de plata de la peña.C.D. Numancia

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