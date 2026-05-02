La Peña Amigos del Numancia celebra sus bodas de plata

Patricio de Pedro entrega un detalle al presidente de la Peña Amigos del Numancia, Antonio Reglero.C.D. Numancia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Peña Amigos del Numancia celebra su 25 aniversario y lo hace con el resto de numantinos, peñistas, aficionados y parte de la directiva del club, encabezada por el presidente Patricio de Pedro. Felicidades y a por otros 25, como ha dicho su presidente Antonio Reglero.

Fundada el 23 de julio 2001 como Peña Culebras, el 25 de marzo de 2012 cambió de nombre para comenzar a denominarse Peña Amigos del Numancia. Ubicada en el fondo sur de Los Pajaritos tiene su sede en el Bar Palafox y en la actualidad está integrada por 35 socios, "aunque llegamos a ser hace unos años alrededor de 150 peñistas", señala Reglero, quien siempre ha sido el presidente de la peña.

Celebración de las bodas de plata de la peña.C.D. Numancia