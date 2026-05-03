Heraldo-Diario de Soria

El Numancia sella su billete al play-off ante su afición: las fotos del partido

Las mejores imágenes de la victoria por 1-0 frente al Marino de Luanco en Los Pajaritos

Aseguraran matemáticamente su presencia en la fase de promoción de ascenso.

Aseguraran matemáticamente su presencia en la fase de promoción de ascenso.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

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Un solitario gol de Juancho en los primeros compases del encuentro fue suficiente para que el C.D. Numancia asegurara matemáticamente su presencia en la fase de promoción de ascenso. La galería recoge la intensidad de un partido marcado por la tensión clasificatoria, el estallido de alegría tras el pitido final y el reencuentro de la plantilla con una grada volcada. Revive los momentos clave, desde la celebración del tanto decisivo hasta los gestos de comunión entre jugadores y afición al confirmarse el objetivo.

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