El Numancia jugará la promoción de ascenso tras ganar al Marino con el tempranero gol de Juancho

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia jugará la promoción de ascenso a Primera Federación después de ganar al Marino de Luanco con el tempranero gol de Juancho en la que fue, más o menos, una mañana tranquila ya que la clasificación de los sorianos no peligró en ningún momento por el marcador de Los Pajaritos y por los resultados que llegaban de otros escenarios. El Numancia acaba cuarto en la tabla y en la semifinal del play off se enfrentará a un tercero. El sorteo este lunes a partir de las 13.00 en la Federación Española de Fútbol. UD Logroñés, Poblense, Águilas y Conquense serán los posibles rivales.

Una jornada más, la cuarta consecutiva, Ángel Rodríguez apostaba por el mismo once inicial para conseguir una plaza de promoción en la última fecha de la fase regular. Iván Martínez bajo palos; una defensa de cuatro formada por Alain García, Carlos Gutiérrez, Olivera y Fermín; dos mediocentros como Moustapha y Néstor; y un cuarteto de atacantes como Álex Gil, Juancho, Héctor Peña y Jony.

El partido no se le pudo poner mejor a un Numancia que en el primer minuto se adelantaba en el marcador con el gol de Juancho. Buena presión de los rojillos en la salida del balón del Marino y el rechace queda franco para el colombiano, que desde el punto de penalti fusilaba la portería de Nel. 1-0 y la matinal del domingo se ponía cuesta abajo para el Numancia en su objetivo de clasificarse para el play off de ascenso.

Este gol tempranero condicionó el desarrollo del juego en una primerea mitad en la que el balón iba a ser del Marino, aunque, eso sí, sin crear mayores complicaciones ante el marco defendido por Iván Martínez. Los asturianos respondían con un disparo de Marti desde el extremo izquierdo que buscaba la escuadra, pero que se marchaba demasiado alto. El Numancia se guarnecía atrás para salir a la contra y encarrillar el choque. Y pudo poner tierra de por medio de no ser por el meta Nel, que tiraba de reflejos para negarle el gol a Moustapha en su remate dentro del área pequeña.

El encuentro había arrancado con ritmo con un Numancia que tenía el duelo donde quería y que en las transiciones hacía daño a un Marino que jugaba buen al fútbol, pero sin mordiente en ataque. El esférico era de Chus Ruiz y de Lora en el centro del campo, aunque las ocasiones eran de los sorianos. Así un buen pase de Alain García desde la derecha era sacado por los centrales cuando los atacantes rojillos ya se relamían.

El Marino tenía la pelota pero no existía en ataque ante una zaga numantina que estaba viviendo una mañana muy tranquila. Sólo un pequeño susto tras una indecisión que estuvo a punto de aprovechar el delantero visitante Óscar ante el portal local. Muy poco por parte de los de Luanco si querían empatar el choque.

No se había cumplido la media hora de juego y Jony perdonaba el 2-0. Error de bulto del central Somolinos que medía mal y Juancho era el más listo de la clase para montar una contra de la que no sacaba rédito Jony, que demasiado lento dio tiempo para que el defensa le taponase el disparo cuando lo tenía todo a favor para marcar. El rechace lo recogía Héctor Peña y su chut lo sacaba la zaga en la línea de gol.

En el último cuarto de hora de este primer acto, el Numancia recuperó el control del balón con posesiones largas para que no pasara nada ni en un área ni en otra. Se llegaba al descanso con los deberes hechos, aunque se necesitaba un gol más tener la tranquilidad suficiente y atar el play off de ascenso.

La segunda parte comenzó con susto ya que un contragolpe llevado por Somolinos llegaba a las botas de Marti para que su centro desde la izquierda no encontrase rematador. Un susto que no quería Ángel Rodríguez que se repitiese y a los pocos minutos de la reanudación reforzaba el centro del campo dando entrada a Buyla y a Cristian Delgado en detrimento de Néstor y Héctor Peña. Trivote para dormir el partido y objetivo conseguido ya que en el segundo periodo pasaron muy pocas cosas en las áreas, especialmente en la de un Numancia al que le acompañaban los resultados de sus rivales más directos.

Ya en la recta final del encuentro Buyla primero y Jony y Hugo Matos después pudieron sentenciar. Buyla perdonaba el 2-0 tras una gran acción hasta la línea de fondo de Alain García. El disparo del africano se marchaba lamiendo el poste del Marino. A dos minutos para el final eran Jony y Hugo Matos los que tenían el gol de la tranquilidad, aunque para entonces la grada de Los Pajaritos ya festejaba el billete para la promoción. La temporada no ha finalizado para el Numancia.