El Numancia se medirá al Poblense de Mallorca en la semifinal por subir a Primera Federación

El Poblense será el rival del Numancia en las semifinales del play off de ascenso a Primera Federación.UD Poblense

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia se enfrentará a la UD Poblense en las semifinales del play off por el ascenso a Primera Federación tras el sorteo efectuado este lunes en la sede de la Federación Española de Fútbol. El primer partido se jugará el próximo domingo en Los Pajaritos y la vuelta será el domingo 17 de mayo en la localidad de La Puebla de Mallorca.

El sorteo del play off de ascenso, en el que estuvo presente el presidente rojillo Patricio de Pedro, ha querido que el Numancia tenga que viajar a las Islas Baleares para enfrentarse al Poblense. Los mallorquines finalizaron la fase regular de la Segunda Federación como terceros en el Grupo 3. El balance del Poblense fue de 16 partidos ganados, 11 empatados y siete derrotas encajadas. Marcaba 41 goles y encajaba 28.

En las filas del Poblense milita un viejo conocido de la afición del Numancia como es Dani Nieto. El atacante ha disputado en la presente temporada un total de 20 encuentros en los que seis fue titular. Dani Nieto ha marcado un gol y ha dado una asistencia.