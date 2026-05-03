Ángel Rodríguez sobre el sorteo del play off: "Que me toque el mejor Numancia posible"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Ángel Rodríguez era una persona feliz en la sala de prensa de Los Pajaritos con la clasificación del C.D. Numancia para el play off de ascenso en el bolsillo. El entrenador rojillo se lamentó de no haber ganado con más goles de ventaja porque «hemos tenido ocasiones claras». Sobre el posible rival para la semifinal de la promoción, el míster lo tiene muy claro: «Lo que quiero es que me toque el mejor Numancia posible».

De la nómina que forman UD Logroñés, Águilas, Poblense y Conquense saldrá el rival del Numancia en la primera eliminatoria hacia Primera Federación, cuyo sorteo será este lunes desde las 13.00 horas. Respecto a sus preferencias, Ángel Rodríguez no se pronunciaba y era contundente al afirmar que «si nosotros estamos bien estaremos más cerca de pasar la eliminatoria. Legamos a esta parte de la temporada en un buen momento».

En relación al partido ante el Marino de Luanco, el técnico indicaba que «las ocasiones que tienes hay que hacerlas para cerrar el encuentro. Hemos disfrutado de cuatro o cinco oportunidades para haber tenido un partido mucho más plácido».

El preparador leonés reconocía que la clasificación para la promoción de ascenso hacia Primera Federación no había sido sencilla porque «hemos tenido que hacer diez puntos de doce en las últimas cuatro jornadas".

El entrenador del Marino: "No fuimos verticales"

El Marino de Luanco llegaba a Soria con los deberes hechos al tener la permanencia en el bolsillo, pero ello no supuso que le pusiera las cosas fáciles al Numancia. Sergio Sánchez estaba satisfecho con la imagen dada por su equipo en Los Pajaritos y afirmaba que «hemos competido y hasta el final buscamos el empate ante un rival al que le podía jugar una mala pasada su necesidad». El entrenador del conjunto asturiano reconocía que a los suyos les faltó más protagonismo en ataque. «Nos ha faltado verticalidad, aunque lo que queríamos era no forzar errores. Hemos sido menos verticales que nunca».

Sergio Sánchez se lamentaba de la puesta en escena del choque con el gol del Numancia a los treinta segundos del pitido del colegiado. «Fue un inicio un tanto extraño con un gol que es debido a un error nuestro en la salida del balón. Con el 1-0 al Numancia se le puso en bandeja la clasificación para la promoción de ascenso». El técnico asturiano valoraba la juventud de su equipo en Los Pajaritos en lo que es una apuesta de cara al futuro a medio y largo plazo.

Sergio Sánchez, que deseaba todo lo mejor al Numancia en los cruces por conseguir el ascenso a Primera Federación, indicaba que «el Numancia ha acabado muy bien la temporada regular y creo que llega a los play off de ascenso en un buen momento. Ha encontrado la identidad para afrontar con garantías esta fase de promoción de ascenso».