El Numancia-Poblense se jugará el domingo 10 de mayo a las 12.00 horas en Los Pajaritos

El partido de ida de las semifinales se jugará en Los Pajaritos el próximo domingo a las 12.00 horas.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El partido de ida de la semifinal del play off de ascenso a Primera RFEF que jugarán el U.D. Poblense y el C.D. Numancia se celebrará el domingo 10 de mayo a las 12.00 horas en Los Pajaritos.

El C. D. Numancia comunica que el partido será gratis para sus abonados, y además lanza una promoción en la cual los abonados numantinos podrán retirar dos entradas al precio de 5 euros cada una. Es decir, el abonado que sólo quiera una entrada tendrá que pagar 5 euros, el que quiera retirar dos, serán diez euros. Los asientos de Palco Vip están excluidos de esta promoción por cuestión de aforo, ya que está previsto la presencia de los Jurados de Cuadrilla de las Fiestas de San Juan 2026.

Esta promoción será válida desde este martes a las 09.00 horas y hasta el viernes a las 19.30 horas en las oficinas del C. D. Numancia y, como ocurre en este tipo de promociones, hasta que se agoten las localidades disponibles en el Municipal soriano.

Los horarios para poder adquirir las entradas serán comerciales. Los abonados podrán dirigirse a las oficinas del Club de 09.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas hasta el viernes.

Los abonados también podrán hacerlo online desde este martes y hasta la misma hora del encuentro a través de la página web del Club (https://cdnumancia.compralaentrada.com/eventos/) con un coste de 1.12 euros por los gastos de gestión de la herramienta.

Los precios para los no abonados serán los mismos que han regido en la temporada regular. 15 euros los Fondos, 20 euros la General y 25 la Preferencia.