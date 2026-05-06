Al Numancia se le resisten los play offs de ascenso

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia quiere dar el salto a Primera Federación por el camino más largo, el de los play offs. Primero tiene que eliminar al Poblense y después esperar rival en la gran final de una promoción que ha sido esquiva para los rojillos en los tres últimos intentos. Real Valladolid, Yeclano y Teruel han sido los verdugos de un equipo que quiere invertir esta tendencia y para ello apela al espíritu de 1997 cuando se subía a Segunda División en la finalísima ante el Recreativo de Huelva en un Domingo de Calderas.

El Numancia jugará a partir de este fin de semana su séptimo play off de ascenso en los últimos 32 años y los datos confirman la dificultad de conseguir el objetivo ya que sólo en uno de los seis intentos anteriores se subió. Fue en la temporada 1996-1997, en aquel inolvidable Domingo de Calderas en el que tras ganar 2-0 al Recreativo de Huelva se daba el salto a Segunda División y así pisar el fútbol profesional.

El club numantino ponía la guinda a las fiestas de San Juan de 1997 subiendo a Segunda División tras acabar en segunda posición en el Grupo II de Segunda B. Se lo jugaban todo a una carta y tenían que ganar al Recreativo de Huelva, se le ganó por 2-0 con goles de Kike Alonso y de Barbarin. El Numancia era de Segunda División en un play off en el que los rivales, además de los onubenses, fueron Nástic de Tarragona y Manchego de Ciudad Real.

Aquella promoción de ascenso comenzaba con la victoria numantina sobre el Nástic de Tarragona por 1-0 (Barbarin), continuaba con el empate sin goles en Ciudad Real y con el 2-1 ante los manchegos con goles de Barbarin y Kike Alonso. El Numancia empataba a uno en su visita al Nástic de Tarragona y todas las opciones se iban a jugar en el doble enfrentamiento ante el Recreativo. Empate a tres en Huelva con goles de Barbarin, Octavio y Kike Alonso y el mencionado 2-1 del Domingo de Calderas.

Con anterioridad a 1997, el Numancia buscó el ascenso a la categoría de plata en otras dos ocasiones en la década de los noventa del siglo pasado, concretamente en las campañas 1993-1994 y 1994-1995 y en ambas se quedaba sin premio.

En la 93-94 el Numancia acabó tercero en la Liga y ello le dio la posibilidad de jugar la promoción de ascenso ante Langreo, Manlleu y Extremadura. Sería este último equipo el que subía a Segunda División. Un año después el conjunto soriano repetía experiencia y también se quedaba en el intento en el play off. El Numancia del curso 94-95 fue segundo de su Grupo II y en la promoción se vería las caras contra Levante, Pontevedra y Écija. Esta última escuadra ascendía a la división de plata.

De 1997 a 2018, año en el que el Numancia entrenado por Jagoba Arrasate se quedaba las puertas de subir a Primera División. Los sorianos se habían clasificado para el play off sobre la bocina al vencer en la última jornada de Liga a la Cultural Leonesa. En las semifinales de la promoción esperaba el Zaragoza y en la ida en Los Pajaritos el marcador era de empate a uno con goles de Zapater para los aragoneses y de Guillermo para los numantinos. La Romareda iba a decidir y el Numancia protagonizaba la sorpresa al vencer 1-2 con el gol de Diamanka en el último minuto. Íñigo Pérez sería el otro goleador rojillo en el feudo maño.

El Numancia se metía en la final, a sólo dos partidos de ascender a Primera División. Pero el 0-3 de la ida en Los Pajaritos negaba cualquier opción de superar a un Valladolid que sólo tres días después confirmaba su ascenso en el José Zorrilla con un empate a uno. El tanto soriano lo anotaba Manu del Moral.

Salto al año 2024 cuando era el Yeclano el que privaba del ascenso al Numancia. 2-1 en Los Pajaritos y el mismo resultado en La Constitución de Yecla para que el conjunto murciano fuera el que subiese a Primera Federación aprovechando su mejor clasificación en la Liga Regular. El Numancia había sido tercero y el Yeclano segundo en sus respectivos grupos.

El año pasado el verdugo fue el Teruel con el gol de penalti en Los Pajaritos en el tiempo añadido que suponía el 0-1 que daba el ascenso a los aragoneses. En Teruel el marcador en la ida fue de empate a cero. El Numancia se quedaba a puertas de subir por segunda temporada consecutiva.

Promoción por no bajar

La última promoción que jugó el Numancia fue por no bajar en una temporada 2020-2021 muy especial ya que hubo una reestructuración de las categorías y en la que la pandemia del covid condicionó la competición. El Numancia no se clasificó para luchar en la fase de ascenso a Segunda División en un subgrupo B de Segunda B en el que Burgos, Cultural Leonesa y Valladolid Promesas adelantaron a los rojillos. El Numancia se tenía que conformar con jugar la fase por la permanencia en la que a la siguiente temporada sería la nueva categoría de Primera Federación.

Se arrastraban puntos sumados de la fase anterior y el Numancia no era capaz de meterse entre los dos primeros clasificados para dar con sus huesos en Segunda Federación. Racing de Ferrol y Deportivo de La Coruña se quedaban en Primera Federación y el Numancia caía a Segunda Federación. Se llegaba a la última jornada con opciones, aunque el Racing de Ferrol tenía que perder en el campo del Marino de Luanco. El Numancia hacía los deberes ganando al Deportivo de La Coruña en Los Pajaritos por 1-0, pero los ferrolanos también vencían en Luanco. El Numancia bajaba a Segunda Federación, una categoría de la que intentará salir en este mes de mayo. Los numantinos tienen que superar dos eliminatorias para ser uno de los cinco equipos que acompañan a los cinco campeones de grupo hacia la Primera Federación.