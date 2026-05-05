El Poblense es un histórico del fútbol de Mallorca que busca otro ascenso desde la modestia y la humildad

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El UD Poblense visitará el próximo domingo Los Pajaritos siendo un desconocido para la afición del C.D. Numancia. Pocas referencias del club balear que tiene en la modestia su filosofía de vida y con la que está logrando importantes éxitos en las últimas temporadas. Modesto y al mismo tiempo uno de los históricos del fútbol mallorquín que busca un nuevo ascenso de categoría. Sa Pobla sueña con Primera Federación en lo que sería un nuevo milagro para una entidad que cuenta con menos de 400.000 euros de presupuesto y una masa social de 850 abonados.

El Poblense lograba subir de Tercera Federación como campeón del Grupo XI y en un principio afrontaba su andadura en Segunda RFEF con el objetivo de conseguir la permanencia. Una salvación que pronto se vio que se iba a lograr holgadamente, el siguiente reto era intentar el milagro del play off de ascenso a nada más y nada menos que a Primera Federación. Y en esas está el Poblense, que tendrá en el Numancia su primer escollo para seguir haciendo historia.

Una plantilla, la de 2025-2026, que mantenía el bloque de jugadores del ascenso y en la que tiene como destacados a Francés Fullana, Aitor Pons o el ex numantino Dani Nieto.

El nombre más relevante de los futbolistas del equipo balear es el de Fullana, quien se puede considerar como el cerebro en el centro del campo y al que su experiencia en clubes de Segunda División como Nástic de Tarragona y Ponferradina le da galones para comandar a los suyos. En el banquillo está Óscar Troya, un entrenador que cuenta con un gran cartel en el fútbol de la isla y que ha sido el que ha diseñado a este Poblense de las últimas campañas.

Contrate de un club histórico al que sus recursos económicos le hacen navegar en la modestia y en la humildad. Historia del balompié mallorquín y que puede presumir de estar en el escalafón por detrás de entidades como el propio RCD Mallorca, el Atlético Baleares o el Constancia. Modestia con un presupuesto que no llega a los 400.000 euros y con una masa social de 850 fieles.

Entre los socios destaca Lorenzo Serra Ferrer, un mítico de los banquillos y los despachos del fútbol español que es socio de honor del Poblense. Nacido en Sa Pobla, Serra Ferrer es santo y seña del club ya que en la campaña 1981-82 lograba, siendo entrenador, el primer ascenso a Segunda División B.

Otro nombre propio del Poblense es el de su presidente, Miquel Bennassar, más conocido como Molondro, que en la década de los años ochenta fue portero del Mallorca en Primera División, eso sí como suplente de una leyenda del malloquinismo como fue el marroquí Ezaki Badou.

Estilo de juego con la defensa como prioridad

Este Poblense no regala nada para ser un conjunto aguerrido y al que no le importa que el rival le domine con el balón. Eso sí, en las transiciones tiene un gran peligro con futbolistas que salen muy rápidos en búsqueda de la portería contraria. Un juego muy vertical con poco protagonismo en el centro del campo. Óscar Troya es de esos entrenadores al que le gusta proteger su portería y para el que lo primero es tener su arco a cero.

Defensa de cinco o de cuatro dependiendo de las características del rival. Troya suele apostar por una zaga con tres centrales por delante Sabater, que es el portero titularísimo de los azulgranas. Palleras, Marc García y Martí son los tres centrales más habituales. Con este sistema los carrileros son Diego Martínez por la derecha y Nofre por la izquierda. Un centro del campo en el que Soler, Thomas y Fullana vienen siendo los más utilizados. Arriba Penyafort y Aitor Pons para cazar los goles.