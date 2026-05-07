La espina del play off de ascenso

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Bonilla, De Frutos, Moustapha y Cristian Delgado son los jugadores del C.D. Numancia que disputaron las dos últimas promociones de ascenso fallidas a Primera Federación y a partir de este domingo se quieren sacar la espina celebrando el salto de categoría. «A la tercera va a ser la vencida y vamos a pelear a muerte por subir». Es el sentir de los cuatro en los días previos a que arranque el play off con la visita del Poblense a Los Pajaritos.

No quieren ni oír hablar del Yeclano y del Teruel y su mensaje es de optimismo porque «el fútbol siempre te da una nueva oportunidad». Jony y el portero Miguel Ángel Abad también saben de la amargura de no ascender en el último partido del curso, aunque ellos dos únicamente vivieron la pesadilla del curso pasado ante las escuadra turolense.

«El fútbol te da oportunidades cada fin de semana y ahora tenemos la opción de borrar de nuestra memoria dos años de mala suerte ante el Yeclano y el Teruel», comentaba Bonilla a la finalización del entrenamiento de este miércoles en la Ciudad Deportiva.

El capitán numantino reconoce que el primer objetivo era el ascenso directo como campeón del grupo, pero apunta que «si subimos el premio va a ser el mismo, que no es otro que jugar en Primera Federación». Respecto a las opciones rojillas en este play off, el agredeño señala que «son todas. El año pasado el Teruel estaba muy mal en diciembre y en junio subió en Los Pajaritos».

Respecto al momento de forma en el que llega el Numancia, apunta que «la temporada ha sido extraña porque entrenábamos muy bien y en el campo no se reflejaba cada jornada. ¿Punto de inflexión en la victoria ante el Ávila? Hicimos un partidazo y merecimos ganar el partido mucho antes. Lo que está claro es que vamos a pelear el play off a vida o muerte».

Bonilla quiere ir paso a paso y el primer escollo es en semifinales un Poblense que como local sólo ha perdido dos partidos durante este ejercicio. «Nosotros el año pasado no perdimos en casa en la fase regular y en el play off perdimos los dos choques de Los Pajaritos». El defensa, que durante dos ejercicios jugó en el Mallorca, conoce a varios jugadores del Poblense y destaca a Fullana como el gran pilar en el centro del campo. «Jugué con él en el Nastic de Tarragona es un gran futbolista».

Bonilla no esconde que tiene «recuerdos muy malos» de las finales ante Yeclano y Teruel y reconoce que fueron «los detalles» los que decantaron la balanza para un lado u otro. «Ante el Yeclano en Los Pajaritos pudimos sentenciar el ascenso ya que con 2-0 estaban hundidos y pensamos que le íbamos a meter cuatro. Al final un 2-1 y todo por decidir en la vuelta, en la que pudimos marcar en la última jugada del encuentro».

Ante el Teruel más de lo mismo y Bonilla se refería a la ocasión que tuvo Carlos González con empate a cero. «Se la paró el portero y pocos minutos después hacemos penalti y nos marcan». Otra experiencia negativa para un Numancia que quiere romper con su mala racha en las promociones de ascenso.