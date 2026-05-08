Ángel Rodríguez: "Si queremos pasar ronda tenemos que ofrecer la mejor versión"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D. Numancia, Ángel Rodríguez, ha reconocido que si quieren pasar de la ronda de semifinales de ascenso a Primera Federación su equipo deberá ofrecer la "mejor versión", para supera a un U.D. Poblense que no ha finalizado tercero del Grupo 3 por casualidad, grupo que lideró durante 14 jornadas, y al que un empate a cero en la eliminatoria le permite pasar ronda por lo que la misma está "51 a 49" a favor de los mallorquines. El preparador, que recupera a Escardó, ha admitido la importancia de que la afición se convierta el domingo en ese jugador número 12.

El técnico rojillo ha comenzado señalando que la semana ha transcurrido con normalidad, con buen trabajo e intensidad y, en cierta medida, liberados por haber logrado clasificar para un play off que suponía una tensión.

Durante la semana de trabajo el equipo se ha estado preparado para afrontar la eliminatoria ante el Poblense, una ronda que está "51-49 porque ellos van con la ventaja a favor", pero en la que quedan por delante los 180 minutos. "Lo más importante es que afrontemos el partido como se merece, con la mayor seriedad, ante un rival complicado. Si queremos pasar la eliminatoria vamos a tener que tener nuestra mejor versión", ha significado el preparador numantino.

El técnico, que cuenta con la plantilla al completo toda vez que Marc Escardó ya entrena con el grupo, ha indicado que el Poblense podría llegar a la eliminatoria con la condición de "víctimas", y ha advertido que sería un error pensar que el Numancia es favorito en la eliminatoria: "Su mejor punto fuerte es que quizás vengan de víctimas y que nosotros pensemos que somos el Numancia y que tenemos que ascender sí o sí o que ganar sí o sí. Lo que quiero que prime por encima de todo es la humildad de los jugadores, que vean en cualquiera de los rivales una dificultad, que si miramos por encima del hombro no vamos a tener nada que hacer".

A la hora de hablar del rival, Ángel Rodríguez no ha querido profundizar en exceso y ha reiterado lo complicado de la eliminatoria: "No voy a hablar mucho del rival y creo que tengo un conocimiento alto de ellos. En un rival complicado, un equipo que trabaja mucho, que ha sido tercero en su grupo y que durante muchas fases de la temporada ha sido primero. Es un recién ascendido con un entrenador que lleva varios años trabajando en el equipo con lo que ha ido, año tras año, poniendo piezas en ese engranaje. En un rival que trabaja bien, que juega bien, que tiene muchos mecanismos buenos, con un balón parado importante. Han hecho una temporada mejor que la nuestra".

A la hora de comparar al Poblense con alguno de los equipos del Grupo 1, Ángel Rodríguez ha indicado que "las comparaciones son odiosas", y ha explicado que en el Grupo 1 equipos como el Fabril, Oviedo Vetusta, Ourense o Coruxo tenían buen trato de balón, pero el Poblense "no necesita el balón para ser bueno". "De hecho es un equipo que cuando transita hace mucho peligro, tiene dos delanteros que corren muy bien al espacio, tiene un buen equipo, no vamos a hablar más de ellos", ha añadido para explicar que el rival tiene jugadores con experiencia en Segunda Federación "con muy buen balón parado, con muy buen pie", advirtiendo de que no se debe menospreciar al equipo balear.

Lo que no ha dudado en solicitar Ángel Rodríguez es el apoyo de la afición numantina el domingo a las 12.00 horas en Los Pajaritos. "A esa hora, salvo que uno sea muy cristiano y quiera ir a misa, no hay muchas mejores cosas que hacer", ha apuntado para significar: "Les pediría a los aficionados que echaran una mano al equipo, a los jugadores, al club, que arrimaran el hombro. Necesitamos ese jugador número 12 que hemos tenido otras veces, que si podemos tener Los Pajaritos lo más cerca del lleno, mucho mejor".