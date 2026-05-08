Los abonados del Numancia retiran más de 2.000 localidades para el partido ante Poblense

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los abonados numantinos han respondido de forma positiva a la llamada del Club para intentar que Los Pajaritos presente el mejor aspecto el próximo domingo ante el U. D. Poblense con la promoción que permitía a los abonados rojillos sacar dos entradas a diez euros como agradecimiento a su apoyo incondicional durante todo el campeonato, y han retirado más de 2.000 localidades al cierre de las oficinas de Mariano Vicén hoy viernes.

Los abonados podrán seguir adquiriendo estas localidades hasta el fin de las existencias online a través del siguiente enlace https://cdnumancia.compralaentrada.com/eventos/ con un coste de 1,12€ por los gastos de gestión de la herramienta. Los abonados podrán disponer de las entradas de cualquier zona del estadio -hasta agotar localidades- a excepción del Palco Vip.

En este sentido, durante su comparecencia de hoy ante los medios, el entrenador del C.D. Numancia, Ángel Rodríguez, no ha dudado en solicitar el apoyo de la afición para que se convierta en ese jugador número 12 que va a ser necesario para intentar doblegar al Poblense. "Les pediría a los aficionados que echaran una mano al equipo, a los jugadores, al club, que arrimaran el hombro. Necesitamos ese jugador número 12 que hemos tenido otras veces, que si podemos tener Los Pajaritos lo más cerca del lleno, mucho mejor", ha apuntado el responsable del banquillo numantino.

Por otro lado, y dada la previsión de gran afluencia de aficionados a Los Pajaritos, se recomienda priorizar el acceso a pie al Municipal soriano y, a ser posible, hacerlo con la antelación suficiente para evitar colas en las puertas de acceso al estadio.