El Poblense, un gran modesto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El primer rival del C.D. Numancia en su camino hacia Primera Federación es el U.D. Poblense, club que pertenece a la localidad mallorquina de Sa Pobla (15.000 habitantes). Se trata de uno de los muchos clubes modestos que abundan en la Segunda Federación y al mismo tiempo uno de los clubes históricos del fútbol mallorquín que el próximo 1 de octubre cumplirá 91 años.

La Tercera División ha sido la categoría en la que más veces ha militado un equipo balear que igualmente conoció la Regional Aficionados y la Segunda B, ésta última en el curso 20-21. La temporada pasada el equipo se proclamaba campeón del Grupo XI de Tercera por lo que esta era su primera temporada en la cuarta categoría del fútbol español.

¿Cómo un recién ascendido de Tercera se cuela en play off de ascenso, cómo es líder de su grupo durante 14 jornadas? De entrada, no ha sido por dinero. El presupuesto que rondaba en la cabeza de los dirigentes del club poblero eran los 350.000 euros, cantidad que asciende al mínimo exigido de 400.000, y que comenzó la temporada con apenas 250 socios, una cifra que se ha incrementado hasta los 850 en la actualidad.

Para ver el origen del éxito del club hay que fijarse en el tridente que forman Miquel Bennàssar ‘Molondro’. portero del Real Mallorca en Segunda División y suplente de Ezzaki Badou, quien lleva 18 años en la entidad; Martí Munar ex jugador y ex entrenador que en 2022 presentó su dimisión en el club pero acumula ya 15 temporadas como responsable del área técnica; la tercera pata de este equipo de trabajo es Óscar Troya, técnico que ascendió al equipo y que acumula su décima temporada en la entidad. Estos dos últimos son los grandes arquitectos del equipo.

El objetivo para esta temporada era mantener la categoría en Segunda Federación. Para ello se mantuvo el bloque de la pasada temporada, hasta 15 jugadores, y se reforzó el grupo en verano con siete caras nuevas, casi todos jugadores mallorquines por aquello del presupuesto a los que hubo que sumar otros tres en el mercado invernal. «Estamos muy contentos de la plantilla que hemos conformado. Los resultados luego dirán», señalaba Munar al diario Última Hora en septiembre de 2025.

El resultado es que el Poblense empezó bien el curso. No solo comenzó bien el curso si no que además lideró el Grupo 3 durante 14 jornadas, desde la 10 a la 24, proclamándose además campeón de invierno en un grupo con filiales como el Barcelona Atlétic, Girona B, Valencia Mestalla o Espanyol B entre otros equipos. Por un lado, la clave de ese éxito, en el nivel físico del equipo y un esquema donde prima el mantener la portería a cero. Por otro lado, en el salto de calidad que los jugadores que estaban en Tercera ahora han dado en Segunda. A todo ello se suma el trabajo, compromiso y la solidaridad del equipo durante toda la temporada. Unas armas con las que intentarán doblegar a la escuadra numantina.

Un técnico con 10 temporadas al frente del banquillo

El entrenador de la S.D. Poblense es Óscar Troya Morilla (Palma, 23-10-1978), uno de los preparadores más conocidos del archipiélago balear y que acumula 10 temporadas al frente del equipo de Sa Pobla.

El técnico mallorquín se fogueó en las categorías inferiores del Real Mallorca, donde estuvo siete temporadas en varios equipos de categorías inferiores. Después de siete temporadas deja el equipo bermellón para firmar en diciembre de 2010 por el Montuiri, equipo al que lleva al play off de ascenso a Segunda B. En 2012 ficha por el Llosetense de Tercera División, entidad en la que milita hasta la 14-15. En ese verano de 2015 suena como sustituto de Javier Olaizola para dirigir al Real Mallorca B pero firma por el U.D. Poblense de Tercera, entidad a la que ascendió a Segunda B en la 19-20. El año pasado lograba el salto desde Tercera División y ahora lucha con el Numancia por ascender a Primera.

Entre febrero de 2019 y marzo de 2020, Óscar Troya se retiraba temporalmente de los banquillo para luchar contra un cáncer de la que logró recuperarse.