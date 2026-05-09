Óscar Troya: "Vamos a Soria a intentar ganar"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El entrenador de la U.D. Poblense, Óscar Troya, ha señalado que no afrontan el partido de este domingo en Los Pajaritos ante el C.D. Numancia como si fuera una eliminatoria a 180 minutos y sí como un partido de 90 por lo que su objetivo no es otro que intentar ganar al Numancia en casa, un equipo soriano al que ha calificado como "un gran equipo, un rival que hace muchas cosas bien".

El técnico balear ha explicado respecto a la semana: "Seguimos el plan de casa semana, afrontamos el partido a 90 minutos que es lo que es. Es cierto que pertenece a una eliminatoria y ese play off que hemos ansiado durante toda la temporada por lo bien que se ha comportado el equipo. Focalizamos el partido como tal para enfrentarnos a un gran equipo, un rival que hace muchas cosas bien. A nosotros nos gusta competir y vamos a ir a intentar sacar esa mejor versión nuestra para intentar ganar en Soria".

"No cogemos el partido como eliminatoria, es cierto que somos conscientes de lo que significa este partido pero, si cambiamos la manera como lo hemos afrontado toda la temporada nos vamos a equivocar. El partido son 90 minutos, no son tres puntos pero sí que es coger ventaja en la eliminatoria y vamos a Soria a intentar coger ventaja e intentar ganar", ha añadido en declaraciones recogidas por la cuenta de X del U.D. Poblense.