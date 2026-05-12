La Peña Numantina de Mallorca organiza una quedada para apoyar al Numancia en Sa Pobla

La Peña Numantina de Mallorca arropará a los rojillos en la vuelta de las semifinales ante el Poblense.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Peña Numantina del Mallorca cree en la remontada en las semifinales del play off de ascenso a Primera Federación. Por este motivo de cara al domingo ha organizado una quedada en la localidad de Sa Pobla con el objetivo de reunir a los seguidores rojillos y apoyar al equipo. El precio de las entradas para el encuentro oscilará entre los 10 y los 20 euros según ha dado a conocer el U.D. Poblense.

Cartel de la quedada organizada por la Peña Numantina de Mallorca.HDS

La peña numatina cuenta con 50 socios que no desaprovechan la ocasión siempre que pueden para animar al equipo. Este domingo el punto de encuentro será a las 10.45 horas en el Restaurante Poliesportiu. A las 11.30 horas está previsto acudir al campo de fútbol acompañados de una charanga. Una vez finalizado el choque tendrá lugar un vermut-comida en el mismo establecimiento del primer punto de encuentro.

Por otra parte, el U.D. Poblense ha dado a conocer los precios de las entradas para el partido oscilarán entre los 10 y los 20 euros. Los socios vip de la entidad no pagarán entrada e igualmente accederán de forma gratuita al Municipal los menores de 16 años o menos. Las entradas de grada general (20 euros), pueden retirarse a través de internet, según informa el club balear a través de su cuenta de X.