El Numancia ante el muro de Sa Pobla

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia perdió 0-1 ante el Poblense en el partido de ida de semifinales y deberá arriesgar en la vuelta el próximo domingo en Sa Pobla si quiere ganar por los dos goles de diferencia que necesita para pasar a la siguiente eliminatoria. Una labor compleja, complicada y difícil por las sensaciones que el equipo balear ofreció en Los Pajaritos e igualmente por los números que el equipo de Óscar Troya ha manejado en su campo esta temporada.

El conjunto balear demostró en Soria por qué, pese a ser un recién ascendido, lideró durante 14 jornadas el Grupo 3, un grupo en el que acabó tercero con 59 puntos. Una parte de esos puntos, 36, los consiguió en su campo, un verde del que ha hecho un verdadero fortín durante toda la temporada, y de ahí la compleja, que no imposible siendo fútbol, tarea que tiene el Numancia este domingo. Los baleares fueron el tercer mejor local de su grupo en cuanto a puntos obtenidos.

El Poblense solo ha perdido un patido en su campo esta temporada pero lo que llama poderosamente la atención son los pocos goles encajados en su campo en fase regular, 7, lo que da una idea de la solidez defensiva del equipo (El Numancia encajó 17), en consonancia con lo visto el domingo, un equipo ordenado y concentrado atrás. Esa cifra de siete goles le convierte local menos goles del Grupo 3 y también en el segundo equipo de las cuatro primeras categorías del fútbol español que menos goles ha encajado en su estadio en temporada regular. El privilegio de conjunto local menos goleado como local lo tiene en Xerez C.D. con seis goles en el Grupo 4. Por repasar categorías superiores en este apartado, cabe señar que el Sabell y Algeciras han encajado ochos goles en Primera Federación. En Segunda División el privilegio hasta la fecha de equipo menos goleado como local lo tiene el Burgos C.F. con 12 goles mientras que en Primera el Barça ha recibido nueve.

El Numancia necesita ganar por dos goles de diferencia y hacerlo a domicilio ante un rival que en su campo esta temporada ha mantenido su portería a cero en 12 de los 17 partidos que ha jugado en fase regular. De esos 12 encuentros en los que tuvo su portería a cero solo en cinco de ellos no logró marcar ante la meta rival. De esta manera, el Municipal de Sa Pobla vio como el marcador no se movía en los enfrentamientos ante Olot (Jornada 3), Ibiza (Jornada 13), Alcoyano (Jornada 22), Atlético Baleares (Jornada 24), y Andratx (Jornaada 29).

En fase regular solo dos equipos fueron capaces de marcarle dos goles al Poblense en su campo esta temporada. En la jornada 7, el Castellón B anotaba dos goles pero perdía 3-2. Ya en la jornada 27, el pasado 15 de marzo, el Reus se imponía por 1-2 en Sa Pobla. Otro equipo que esta temporada marcaba dos goles en ese escenario era el Sabadell (1-2) en Copa del Rey. El técnico del Poblense admitía tras el 0-1 en Los Pajaritos que su equipo había logrado «unos resultados excepcionales», como local esta temporada.

Para derribar ese muro el Numancia deberá arriesgar en algún momento el próximo domingo, hacer algo más que jugar a que no pase nada y esperar a que el ataque esté acertado en algunas de las ocasiones que se tenga arriba. «Estamos capacitados para para darle la vuelta a este resultado y que lo más importante es que los jugadores estén convencidos», señalaba Ángel Rodríguez quien desea que sus pupilos estén acertados de cara al gol ante la meta rival este domingo.

Pese al resultado negativo, el Numancia sin hacer un gran partido en Los Pajaritos tuvo la capacidad para generar peligro ante la meta rival, de generar alguna ocasión más allá del acierto final. Esa es una de las vías de entrada para intentar remontar el domingo una eliminatoria que se ha puesto cuesta arriba. Las mejores ocasiones en Los Pajaritos fueron rojillas pero el equipo pagó caro el despiste en la marca en la salida de un córner.

La plantilla del Numancia ha trabajado este lunes y el martes tiene jornada de descanso. Será el miércoles cuando el grupo que maneja Ángel Rodríguez regrese a los entrenamientos con el foco puesto en el complejo encuentro del domingo en el que necesita ganar por dos goles de diferencia para estar en la siguiente ronda.